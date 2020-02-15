“三区”融合改革推进会议召开 坚持问题导向下内功破瓶颈

10日，“三区”融合改革推进会议召开，认真落实市委关于“三区”融合的决策部署和市委书记李亚指示要求，坚持问题导向，破解突出瓶颈，最大限度释放“三区”融合裂变效应。

10日，“三区”融合改革推进会议召开，认真落实市委关于“三区”融合的决策部署和市委书记李亚指示要求，坚持问题导向，破解突出瓶颈，最大限度释放“三区”融合裂变效应。

会议对照市委、市政府《关于积极推进“三区”融合实现高新区高质量发展的意见》的目标任务，逐条梳理，查摆问题，夯实整改责任、明确时间节点，确保市委决策部署落实落细。

市委副书记赵会生在讲话中指出，市委对“三区”融合发展高度重视，研究出台支持意见。目前，改革效应初步释放，但问题差距仍然很大。各级各部门要提升政治站位，站在推动转型发展高质量发展、加快副中心城市建设的高度，清醒认识“三区”融合存在的“有行动但动作不大、有合力但不够主动、有融合但尚未裂变、有成效但不够理想”等问题差距，进一步统一思想、厘清思路、振奋精神，加快推动政策和改革红利转变为“三区”融合的现实生产力。

赵会生强调，推动“三区”融合发展，要聚焦提质，对标高质量发展和高新区评价指标体系，围绕构建“565”现代产业体系，下内功、破瓶颈，培育壮大特色主导产业，力争在全国占有一席之地。要聚焦增量，把重大项目牢牢抓在手上，千方百计保护和激发市场主体活力，强力推进精准招商、招大引强，把蛋糕体量做得更大。要聚焦裂变，吃透弄通“三区”融合政策体制，激发改革活力、释放政策红利，着力实现“1+1+1＞3”的裂变效应。要聚焦协同，强化大局观念，树牢“一盘棋”思想，上下联动、左右协同，不折不扣推动“三区”融合各项任务落地见效。要聚焦提神，发扬斗争精神，大胆解放思想，结合深化集中学习研讨活动，克服“三种心态”，强化“三种精神”，增强落实力执行力穿透力，勇于担责担难担险，打通抓落实的“最后一米”，真正让高新区创新龙头扬起来，在副中心城市建设中展现更大担当。

市领导王琰君、胡加彬、任丽君参加会议。 （记者 白云飞）