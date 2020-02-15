洛宁：78家农家书屋 成为农民的“文化粮仓”

窗外鸟鸣蝉噪，屋内静谧悠然。昨日午后，在洛宁县罗岭乡讲理村农家书屋里，崭新的空调吹来徐徐凉风，三三两两的村民正在埋头研读养殖、种植知识书籍，孩子们也在津津有味地阅读着童话故事书籍。

窗外鸟鸣蝉噪，屋内静谧悠然。昨日午后，在洛宁县罗岭乡讲理村农家书屋里，崭新的空调吹来徐徐凉风，三三两两的村民正在埋头研读养殖、种植知识书籍，孩子们也在津津有味地阅读着童话故事书籍。

讲理村的农家书屋，是洛宁县农家书屋建设的一个缩影。2008年，洛宁县启动农家书屋建设工作。目前，全县农家书屋藏书量80余万册，每个村农家书屋的藏书量均已超过2200册，其中90个贫困村建设了数字农家书屋。

为进一步推进“书香洛宁”建设，让农家书屋真正成为凝聚精神、促进乡风文明、带动群众致富的“文化粮仓”，洛宁县将2019年、2020年确定为“农家书屋规范建设年”和“农家书屋提质增效年”，不断改善农家书屋阅读环境，并对全县78家农家书屋进行了改造提升，实现了微信扫码等新的借阅方式，方便了群众电子化阅读。（记者 李三旺 通讯员 赵笑菊 杨慧怡）