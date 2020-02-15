“三区”融合：由“物理叠加”迈向“化学裂变”

恰如中原出彩，需要洛阳副中心的新引擎支撑，审视洛阳发展，在育新机、开新局的时代背景下，建设副中心也必须扬起高新区这个创新龙头。

恰如中原出彩，需要洛阳副中心的新引擎支撑，审视洛阳发展，在育新机、开新局的时代背景下，建设副中心也必须扬起高新区这个创新龙头。 恰如中原出彩，需要洛阳副中心的新引擎支撑，审视洛阳发展，在育新机、开新局的时代背景下，建设副中心也必须扬起高新区这个创新龙头。 “高新区、自创区、自贸区‘三区’融合，放眼全国都凤毛麟角。如今，‘三区’融合改革效应初步释放，问题差距仍然很大。”10日上午，“三区”融合改革推进会议在高新区举行，一开场，便定了调——问题导向、较真碰硬。 30多家市直部门负责同志参会，规格不言而喻。每一位与会代表面前，都摆放着三份文件：一份市委市政府《关于积极推进“三区”融合实现高新区高质量发展的意见》、一份文件落实督查评估报告、一份“三区”融合问题清单。 “市委对‘三区’融合寄予厚望、倾力支持。一手对照市委要求，一手对照问题清单，大家扪心自问，责任有没有压实？任务有没有棚架？今天，每一项改革任务，都必须咬一个牙印。” “国家级战略平台叠加政策优势没有充分显现”“高新区经济体量小，对全市经济发展贡献度低，辐射带动作用不强”“‘管委会+公司’运作机制不健全”……没有“穿靴戴帽”，高新区刀刃向内，讲问题、谋打算，决心下内功、破瓶颈，干出一片新天地。 “三区”是政策高地，改革是最大红利。想改革就必须突破传统桎梏，甚至要触碰利益“奶酪”。会上，市直部门也逐一“过堂”—— “土地规划相关审批权限为何没有下放？会后，市自然资源和规划局要立即研究，‘应放尽放’。” “市委文件明确要改革人事薪酬和绩效制度，激发干事创业活力，为何方案至今迟迟未出台？市人社局本周内要拿出细化方案。” “在优化营商环境方面，市政务服务和大数据管理局承担哪些任务？下一步怎样支持？” ………… 一次次热辣辣的发问，让与会代表红了脸、出了汗。具体问题当场承诺、记录在案，系统问题排出节点、限时办结，丁是丁，卯是卯，毫不含糊。 “这是一场改革推进会，更是一场解放思想的讨论。”会后，许多代表一走出会场，就打电话对接落实。 大家有一种强烈的感受：“三区”融合不是轻轻松松就能实现的，要树牢“一盘棋”思想，敢于斗争，在这块融合改革的“试验田”上，大胆试、大胆闯，真正推动“三区”融合由“物理叠加”迈向“化学裂变”。（记者 白云飞）