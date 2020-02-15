因改造提升，洛阳古代艺术博物馆将1712件（套）文物暂时归库

近日，闭馆进行改造提升的洛阳古代艺术博物馆顺利完成1712件(套)文物的搬迁工作。常人搬家已非易事，给文物“搬家”更需小心翼翼，清点、包装、登记、保卫等一点儿都不能马虎，可谓步步“精心”。

裹上“防撞衣”，放进整理箱

近日，闭馆进行改造提升的洛阳古代艺术博物馆顺利完成1712件(套)文物的搬迁工作。常人搬家已非易事，给文物“搬家”更需小心翼翼，清点、包装、登记、保卫等一点儿都不能马虎，可谓步步“精心”。

从1987年开馆至今，洛阳古代艺术博物馆内藏品不断丰富。此次搬迁的文物，除少量文物有借出外展外，大部分文物已十几年没有经历过大范围的移动。

这一次，它们要从展厅、墓室等处集体搬迁至约1000米外的临时周转库房。为确保万无一失，他们提前半个月启动准备工作，并制定了严密的搬迁方案。

首先是清点，搬迁的文物被依次清理、登记，确保没有遗漏。紧接着是包装，不同的文物，包装时要根据其实际情况决定包装方案。

按照要求，每一件(套)文物要至少裹上三层气泡膜、海绵等“防撞衣”后，才可以放进整理箱内。形状规则的文物还好，如果是镇墓兽这种背上、头上有不规则的角或火焰纹饰的文物，工作人员的动作就得更加谨慎。每件(套)文物包装好后，都要贴上标签，标明文物的名称、编号。“文物与此前清点时的编号、名称、数量都要吻合，如果出现账物不符、编号混乱等情况要及时查明原因、纠正错误，确保一件也不能少。”负责搬迁登记的工作人员许少华说。

按照“上小下大、上轻下重”的原则，裹着厚厚“防撞衣”的文物被依次放进整理箱。箱底及文物之间，都使用海绵、泡沫等进行铺垫、填充和阻隔，不能太松或太紧，以避免箱内文物相互挤压、晃动摩擦。

装箱完毕，还要填写两份装箱单，标明箱内文物的名称、编号、数量等，一份留档，一份放入文物箱内。最后，在箱子封口处贴上封条，在箱体上贴上编号签。

“搬运过程要保证一件也不能损坏。”负责搬运的副馆长张建文说，大约1000米的搬迁距离，对文物搬迁来说已经足够漫长，“一旦文物箱到了手上，走路要轻、脚步要慢，大家全程不敢大声交谈，专注于脚下的路况和手上的文物。”

洛阳古代艺术博物馆馆长朱世伟表示，趁文物暂时在库房里“休息”的机会，该馆将补充完善陈列文物的信息。待博物馆改造提升完成后，库房里更多文物将有机会与大家见面，陈列文物分类也将更为细化，专题性更强，尽可能立体丰富地展现洛阳悠久的历史文化遗存。（记者 智慧 实习生 王奕菲 文/图）