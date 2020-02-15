《洛阳市企业研发中心备案管理办法》印发 将对市级企业研发中心实行备案制管理

昨日，记者从市科技局获悉，《洛阳市企业研发中心备案管理办法》(简称《办法》)近日印发，今后我市将对市级企业研发中心实行备案制管理。

昨日，记者从市科技局获悉，《洛阳市企业研发中心备案管理办法》(简称《办法》)近日印发，今后我市将对市级企业研发中心实行备案制管理。

根据《办法》，市级企业研发中心是指在我市具有独立法人资格的企业、科研院所、高校、新型研发机构及其他有研发能力的单位自主建设，并经科技管理部门备案，是相对独立的科研开发实体或组织。

市级企业研发中心的主要任务是：根据建设单位创新发展需求，组织科技攻关、协同创新，开展新技术、新产品、新工艺研发，开展科技创新人才引进和培养，开展企业自主知识产权创造、运用、管理和保护；开展对外技术交流、合作和服务，突破创新发展的技术瓶颈，加速科技成果向现实生产力转化，提高其核心竞争力。

市级企业研发中心备案应具备以下条件：在洛阳市境内注册，具有独立法人资格的企业、科研院所、新型研发机构及其他具有研发能力的单位；建设单位已建立企业研发中心的组织架构，科研人员10人以上；建设单位重视科研投入，上一年度研究开发费用投入50万元以上；建设单位拥有自主研发、成果转化所必需的实验(试验)条件及基础设施和较好的研发活动基础等。

市级企业研发中心建设属于“实施创新主体、创新平台‘双倍增’行动，打造全省最具活力的创新高地”重大专项中创新平台“双倍增”的重要组成部分。在被认定为市级企业研发中心后，相关企业将在高新技术企业认定、政府科技计划项目承担、科技创新券申报等方面享受优先认定或优先政策扶持，进一步提升创新能力和核心竞争力。

市科技局相关负责人表示，《方案》的实施，意味着市级企业研发中心由评审认定制改为备案制管理，此举旨在深化“放管服”改革，进一步突出企业创新主体地位，引导企业加大研发投入力度，提升企业研发能力，加快掌握行业核心技术。(记者 戚帅华 通讯员 李亚楠)