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79岁老人利用旧衣服、碎布头自制环保布袋 减少白色污染
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-12 08:38

　　“《洛阳晚报》的报道很好。积极应对白色污染，事关每个人的健康，也是每个人的一份责任。”7日，本报“关注白色污染治理”系列报道刊发首篇，市民朱女士一大早就给记者打来电话。

　　“治理白色污染，商店、超市、药店、书店等场所要提供可降解购物袋、纸袋、布袋等。”市民高先生告诉记者，他建议我市加强塑料废弃物回收和清运，增加绿色产品供给，推广可循环可折叠包装产品和物流配送器具，鼓励企业建立可循环物流配送器具回收体系。

　　在来电的读者中，79岁的市民武玉珍让记者印象深刻，她堪称一名“环保达人”，已坚持使用自制环保布袋近20年，还在家里进行垃圾分类。

　　昨日上午，记者到洛龙区中铝嘉园小区武玉珍家中走访。“我是一名退休医生，比较关注健康，因此也关注与健康密切相关的环保话题。”武玉珍说，她和家人减少白色污染的方法有三种。

武玉珍在用缝纫机制作布袋

　　首先是自制环保布袋。“我小时候跟着长辈学习绣花，家里的蝴蝶牌缝纫机有40多年了，至今仍能使用。”武玉珍说，退休后，她有了许多空闲时间，就把家里的旧衣服、碎布头等用缝纫机做成布袋，拿着布袋去购物，减少使用塑料袋。

　　其次是重复使用塑料袋。武玉珍坦言，她和家人在生活中把使用过的塑料袋收集起来，干净的重复使用，脏的用来装生活垃圾。

　　再次是进行垃圾分类。“我比较推崇上海的垃圾分类方法，就在家里尝试对生活垃圾进行分类处理。”武玉珍说，上海的生活垃圾分为可回收物(废纸张、废塑料、废玻璃制品、废金属等)、有害垃圾(废电池、废灯管、废药品等)、湿垃圾(即易腐垃圾，是指食材废料、剩菜剩饭、过期食品、瓜皮果核、花卉绿植、中药药渣等)、干垃圾(即其他垃圾，是指除可回收物、有害垃圾、湿垃圾以外的其他生活废弃物)4类。

　　记者在武玉珍家中看到，她自制的6个布袋，大小不一，时间最长的已使用10年以上。为了布袋好看，武玉珍还在布袋上绣了图案。武玉珍将废纸盒、旧报纸、玻璃瓶、塑料瓶等分类摆放在阳台上，积攒到一定数量后再进行回收处理。

武玉珍自制的环保布袋

　　武玉珍建议，自制布袋尽量选用棉布布料，便于清洗，大块布可做面，小块布可做带子；工具采用家用缝纫机即可；布袋尺寸宽42厘米，深35厘米至40厘米。

　　“如果大家都能用上环保布袋，减少使用塑料制品，白色污染就有望得到有效治理。”武玉珍说。(记者 余子愚 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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