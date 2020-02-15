洛阳市工业互联网平台注册企业近2000家

记者昨日从洛阳大数据产业园获悉，我市工业互联网平台建设进展顺利，目前注册企业用户总数量已达1936家，为推动“5G+工业互联网”深度融合、助力副中心城市建设奠定坚实基础。

记者昨日从洛阳大数据产业园获悉，我市工业互联网平台建设进展顺利，目前注册企业用户总数量已达1936家，为推动“5G+工业互联网”深度融合、助力副中心城市建设奠定坚实基础。

工业互联网是“新基建”领域的重点建设内容之一。该平台能够将设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密连接融合，高效共享各种要素资源，通过自动化、智能化的生产方式降低成本、增加效率，推动制造业转型发展。作为省内兼具标识解析二级节点和工业互联功能的综合性平台，我市工业互联网平台由中原智联(洛阳)信息科技股份有限公司投资运营，迄今已建成5大类服务项目。

在二级节点标识解析领域，该平台主要为企业提供产品编码、标识解析和产品溯源等服务，目前中国一拖、中信重工、洛阳单晶硅集团等龙头企业已接入，注册标识量突破100万条，解析数量492177次，领先于全国其他二级节点同期发展水平。

在工业软件应用领域，目前平台已上线各类工业软件30余款，包括协同办公软件(OA)、产品生命周期管理软件(PLM)、生产运作管理软件(ERP/MES)、客户管理软件(CRM)等，能够充分满足企业生产升级需要。

在智能物联领域，平台可以满足用户个性化需求，对接云端数据存储、数据分析和智能服务平台，目前正与我市3家重点企业进行智能化改造洽谈，在行业内形成示范作用。

此外，该平台还能够进一步增强产销对接，并为政府部门提供经济运行监测、专项资金申报、政策解读等数据服务。目前我市已有200家企业被纳入平台监测，通过定期上报相关经济运行数据，为政府政策制定提供信息支持。（记者 陈曦 通讯员 苟华云 翟芳芳）