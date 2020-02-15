“南关公园变大了，也变漂亮了！”“南关公园改造扩建，对群众来说真是大好事。”近日，改造扩建后焕然一新的老城区南关公园引附近居民点赞。

居民在南关公园内休闲

核心提示：“南关公园变大了，也变漂亮了！”“南关公园改造扩建，对群众来说真是大好事。”近日，改造扩建后焕然一新的老城区南关公园引附近居民点赞。

鲜为人知的是，南关公园的前身为南关花园，建于清代校场遗址之上，1921年始辟为园林苗木生产基地。此次改造扩建后，南关花园占地面积从45亩增至约69亩，设有儿童乐园、篮球场、“乐道”、公厕等，满足居民基本的休闲娱乐、运动健身需要。

改造扩建后的南关公园引居民点赞

南关公园很好找，它位于老城区柳林南街西侧，隔着九都东路，对面便是洛邑古城。

近日，记者走进南关公园看到，经过改造扩建，南关公园里绿草茵茵，树木繁茂，不少市民沿着“乐道”散步，儿童在家长的陪伴下嬉戏。

“南关公园以前设有围墙，大门位于柳林南街，这次改造扩建后，公园不设围墙，面积增加了，也变漂亮了。”63岁的于先生说，他住在柳林南街东侧一小区，目睹了南关公园旧貌换新颜。

在南关公园中部的一个凉亭下，60岁的李小萍和好友们在唱歌。“我早上8点就来南关公园了，先和姐妹们一起跳广场舞，10点到这里唱歌。”李小萍说，她退休后时间充裕，家门口的南关公园成了她休闲娱乐的好去处，“南关公园不仅变大了，还变漂亮了，我们都很高兴。”

近日，记者从老城区相关部门获悉，南关公园现在占地面积约69亩，改造扩建项目主要包括公园地面景观建设和公园地下车库建设，公园在保留原有水池及古树的基础上，设置文化服务、运动休闲、草坪活动、园艺展示、山林游憩等5个功能区，设置有篮球场、射箭场、儿童乐园、活动广场、活动大草坪等，建设地下2层约190个车位的停车场和1座公共卫生间。

南关公园新修的“乐道”

在清代校场遗址之上建“花园”

记者看到，南关公园内设的公园平面图和公园简介显示，明代万历年间，河南府在南关公园所在地修建了祭祀天地的日月坛，每年立春之日，此地会举行用春牛“打春”的仪式。

据《老城文史资料》记载，改造扩建前的南关公园南临洛河、西接山陕会馆。从清代开始，这里是跑马、射箭、选才取士的校场，附近有一条校场街。民国初年，军阀混战，这里杂草丛生，一片荒凉。

据《洛阳市志》记载，改造扩建前的南关公园面积45亩，是洛阳解放前遗留下来的唯一花园，1921年始辟为园林苗木生产基地。当时，吴佩孚进驻洛阳，派人在基地内广场修筑一大型花坛，栽种牡丹、芍药等花木。

“根据记载，这个大型花坛内还栽种有月季、菊花、蜡梅等花木，形成了一个小型花园，这就是南关公园的雏形，是当时洛阳第一个游览场所。”洛阳文化学者沙草说，吴佩孚战败离开洛阳后，花园改为洛阳棉作场(即种植棉花的试验场)，以种植棉花为主，园内的花木、花坛遭到破坏。

据《洛阳市老城区志》记载，1932年，洛阳棉作场由河南省第四农林局负责管理，1934年，该局将洛阳棉作场改为园艺场，局长黄仁俊正式将园艺场定名为“南关花园”，即今天的南关公园前身。之后，该局在园内修建了一座亭子，亭前开辟有花坛，栽培大量花卉，特别是牡丹颇受群众喜爱。

南关公园绿地

曾被命名为洛阳市人民公园

据《洛阳市志》记载，1948年，当时的南关花园为河南省农业厅园艺场。洛阳解放后，南关花园改为洛阳专区农场，原来的土围墙年久失修，已全部倒塌。农场职工种植刺槐，建成植物围墙，还少量引进牡丹和其他花卉进行补植。1953年春天，洛阳专区农场被市政府命名为洛阳市人民公园，牡丹的栽培种植开始恢复。1955年，园内建了一座温室，引进和培育温室花卉十几个品种，露地花木也不断增加，牡丹、月季、菊花都有不少品种，还支援了王城公园一些花木。

王城公园始建于1956年，第二年市政府组织人力将收集的牡丹移植到王城公园，在牡丹花坛内种植牡丹品种35个，近500株。“根据《洛阳市志》的记载，南关公园(即当时的洛阳市人民公园)的牡丹应该也支援了王城公园。”沙草说。

1957年4月下旬，我市少数园林科技人员深入市内居民庭院和郊区农村，对洛阳牡丹进行普查收集工作。1958年，从洛阳郊区的李楼、新村、聂湾等村，将各品种牡丹移植于洛阳市人民公园。1958年7月11日，洛河、伊河、涧河同期出现洪峰，洛河河堤李楼段北岸决口，洪水冲进市人民公园，收集的牡丹多数被淹。

1970年，洛阳市人民公园改成药材培植场，主要种植药用牡丹。1979年3月，药材培植场被市城建局收回，归市园林处管理，改药圃为花圃，种植牡丹及各种花卉百余种。

1983年10月，按公园要求进行重新规划，挖湖、堆山、修园路，改建为南关公园。在公园西南部辟有牡丹花坛，种植各种牡丹近百种。

按照《洛阳南关公园改造景观设计方案》，南关公园将向北打通文峰塔轴线并与其连通，利用景观手法讲述南关公园的历史故事。南关公园将被打造成集文化服务、国民历史、园艺艺术、市民休闲等功能于一体的开放性公园。

改造扩建后，还将建设下穿九都东路地下人行通道，使南关公园与洛邑古城相连，未来的南关公园将更加美丽。（记者 余子愚 通讯员 石智卫 文/图）