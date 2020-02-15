洛阳把制造业高质量发展作为主攻方向 加快构筑全国先进制造业基地

洛阳轴承助力“天问探火”，洛阳连接器助力“鲲龙”踏海飞翔，“洛阳创新”护航“北斗”运转……今年以来，一项项“洛阳制造”“洛阳创造”“洛阳智造”接连出手，助力我国重大工程、重大项目建设。

在中信重工伊滨高端装备制造产业园，特种机器人制造智能化设备正在高效运转 （资料图片）

洛阳轴承助力“天问探火”，洛阳连接器助力“鲲龙”踏海飞翔，“洛阳创新”护航“北斗”运转……今年以来，一项项“洛阳制造”“洛阳创造”“洛阳智造”接连出手，助力我国重大工程、重大项目建设。

制造业是实体经济的主体，是推动经济长期稳定增长的核心引擎。近年，我市把制造业高质量发展作为主攻方向，大力实施制造业高质量发展行动，着力提升产业基础能力和产业链现代化水平，推动洛阳制造业在高质量发展道路上不断攀登新高峰。

创新驱动 培育高质量发展新动能

拥有科幻外观，集5G技术、氢燃料电池、无人驾驶等“黑科技”于一身……今年6月，国家农机装备创新中心发布中国首台“5G+氢燃料”电动拖拉机。作为这款产品的主要研发单位，曾经诞生新中国第一台拖拉机的中国一拖，在新时代不断焕发自主创新的勃勃生机。

作为老工业基地，洛阳已具有门类较为齐全、部分领域优势明显的产业基础。如何让“老树”发出“新枝”？我市紧紧扭住创新驱动这个龙头，不断强化人才支撑，着力实施“双倍增”行动，打通“四个通道”、促进“四链融合”，推动传统产业向产业链高端迈进。

如今，创新发展给老工业基地带来的“老树发新枝”效应，在洛阳比比皆是——

一向以“国之重器”著称的中信重工，近年凭借核心技术自主研发机器人，已坐上国内特种机器人及智能装备市场“头把交椅”。

在洛阳LYC轴承有限公司生产现场，一批可替代进口产品的2兆瓦风力发电机主轴轴承“整装待发”(资料图片)

洛阳LYC轴承有限公司研发的盾构机轴承、高铁轴承、大功率风电轴承、AG-600水陆两栖飞机用轴承等代表技术和市场发展方向的高端产品，使洛轴创造了多项“行业之最”。

诞生于中船重工七二五所的桥梁支座产品，不仅“挺起”了港珠澳大桥这一举世瞩目的“超级工程”，更提振了洛阳先进装备制造业的信心。

一个个源自老工业基地的重大创新，引领着制造业高质量发展破浪前行！

抓住新一轮科技革新和产业变革机遇，“洛阳制造”正加速向“洛阳智造”“洛阳创造”转变。2019年，我市规模以上工业增加值同比增长8.6%，近3年年均增长8.4%；全市高新技术产业增加值同比增长16.5%，占规模以上工业增加值的比重达44.9%。

三大改造 按下高质量发展“快进键”

近日，在阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司三期太阳能电池组件项目生产车间里，机械手臂在流水线上“翩翩起舞”。该项目大部分制造环节都由机器人完成，智能化改造带来的“红利”随处可见。

得益于企业持续不断地推行技术改造和智能化改造，阿特斯三期太阳能电池组件项目设备效率比行业平均水平提高了25%，能耗下降30%，企业自主创新能力和核心竞争力不断提升。

近年，我市以高端化、智能化、绿色化、服务化为方向，大力实施“三大改造”，强力推进制造业结构调整，为制造业高质量发展按下“快进键”。

智能化改造是“三大改造”的重点。我市企业围绕研发数字化、装备智能化、项目产业化，持续推进智能化生产、网络化协同、个性化定制等工作，智能化改造蹄疾步稳。

工业绿色发展，既是打赢污染防治攻坚战的必然要求，也是推动制造业高质量发展的必然选择。我市加快绿色制造体系建设，大力开展工业领域污染防治，引导企业自觉顺应绿色发展的产业趋势，努力在绿色革命中抢抓高质量发展先机。

同时，我市引导企业大力实施技术改造，通过开展大规模技术改造、培育建设省级制造业创新中心、强化工业基础能力提升等工作不断增强企业内生发展动力，提升企业发展质量。

2019年，全市六大高成长性制造业增加值同比增长13.2%，电子信息、机器人及智能装备、新能源等产业营业收入同比增长12.5%、20.1%和20%，“洛阳制造”正向着质量更高、效益更好、后劲更足的方向阔步前进。

集群发展 打造高质量发展新载体

一笔笔数据通过标注，成为无人驾驶智能装备的学习“教材”；一张张票据通过图像扫描，实现精准线上处理……近日，洛阳大数据产业园里处处呈现数字经济火热场面。

迎着大数据产业的风口，洛阳大数据产业园加速发展，交出了令人振奋的成绩单。截至目前，园区已聚集千余家大数据企业，从业人员3万余名。今年工信部公布的第九批国家新型工业化产业示范基地名单中，洛阳大数据产业园成为我省唯一入选的园区。

产业因“聚”而变、因“聚”而兴。近年，我市在城市区高标准谋划建设高端装备制造等六大产业园；在县域谋划建设了宜阳县绿色铸造产业园等若干个优势突出的特色园区，构建起“6+X”先进制造业园区体系。

机器人及智能装备“一基地两园区”加快建设，大数据产业园入选国家新型工业化产业示范基地，银隆新能源客车、专用车实现批量化生产，中车(洛阳)机车实现地铁整车制造，钨钼新材料、铝精深加工、新型耐火材料等一批特色产业园加快建设……一批特色鲜明、优势突出的产业园乘势而起，形成强大的产业集聚“洼地效应”，奠定了我市制造业高质量发展的坚实基础。

今年，我市出台《洛阳市推进制造业高质量发展行动方案》，为加快制造业高质量发展绘就蓝图。我市将聚焦“565”现代产业体系，通过“三步走”推进路径，持续放大传统产业改造提升和新兴产业培育壮大“双轮驱动”效应，通过开展“五大攻坚”行动，力争到2025年建成在全国具有重要影响力的先进制造业高质量发展引领区。

展望未来，锚定高质量发展方向，洛阳制造业必将行稳致远，在奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章中作出新成就、展现新担当！(记者 戚帅华)