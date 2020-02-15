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8月24日至26日，自学考试考生可申请毕业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-12 08:16

　　我省2020年9月自学考试毕业手续办理工作即将开始，省招办发布通知，考生可于8月24日至26日提出毕业申请。

　　此次办理毕业证的主要是参加延期考试后全部课程合格并达到申请毕业条件的考生，以及以往考试课程全部合格并达到毕业条件的考生，毕业时间将统一调整为2020年9月30日。因受疫情和延期考试影响，其效力等同于毕业时间为2020年6月30日的自学考试毕业证书。

　　根据安排，8月24日至26日，洛阳考生可向市招生考试中心提出毕业申请。申请专科毕业，考生须提交身份证、准考证原件及复印件、河南省高等教育自学考试毕业生思想品德鉴定表。申请本科毕业，考生除了提交上述材料，还须提交2020年9月30日以前(含30日)毕业于国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的专科及以上学历的毕业证书原件及复印件，以及专科学历对应的教育部学历证书电子注册备案表或学历认证报告、教育部在籍验证报告(2001年12月以前毕业生和自学考试毕业生除外)原件及复印件。毕业时间在2001年12月之前的专科及以上毕业证书，考生必须提供学历认证报告原件及复印件。

　　河南省高等教育自学考试毕业生思想品德鉴定表，考生可登录省招办官网自行打印，由考生所在单位(非在职人员由街道办事处或乡镇人民政府)作出鉴定并加盖公章。思想品德鉴定不合格者，将被取消毕业资格。(见习记者 刘敏)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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