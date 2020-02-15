羞答答的昙花静悄悄地开 阵雨和小风伴着凉爽来

今天阴天转中阵雨或雷阵雨，局地有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，东南风3级，气温24℃到29℃。

昙花夜间绽放

近日，在中国石油一建公司离退休职工管理中心，4株盆栽昙花迎来盛花期，一夜间开了12朵花。昙花从开放到枯萎仅持续约4个小时，记者见证了“昙花一现”的过程。

拍照记录难得瞬间

眼瞅着已经立秋，最近的天气却越来越热。

通常，立秋时节正值中伏或末伏。立秋来临时，我国大多数地区天气仍较为炎热。

其实，节气并不能代表气象上的季节。气象上通常用气温来划分季节，以连续5天日平均气温在22℃以下，作为秋季的开始。

接下来的几天，我市多阵雨或雷阵雨天气。市气象台根据最新的气象资料分析，受副高边缘西南气流及低槽东移的共同影响，12日到13日我市有中等强度降水，局地有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气。

预计今天阴天转中阵雨或雷阵雨，局地有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，东南风3级，气温24℃到29℃。明天阴天有中阵雨或雷阵雨，局地有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，偏西风3级，气温23℃到29℃。

今天，英仙座流星雨将迎来极大期。英仙座流星雨与象限仪座流星雨、双子座流星雨并称为北半球三大流星雨。专家介绍，今年英仙座流星雨极大期发生在8月12日21时至24时，每小时预计有110颗左右的流星扮美苍穹，这也是8月天宇最令人期待的一部“天象大片”。只是，天公不作美，身处洛阳的我们还是通过电视或网络欣赏这一天象吧。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖/文 记者 李卫超 通讯员 耿建军/图）