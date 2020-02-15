洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

羞答答的昙花静悄悄地开 阵雨和小风伴着凉爽来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-12 08:14

昙花夜间绽放

　　近日，在中国石油一建公司离退休职工管理中心，4株盆栽昙花迎来盛花期，一夜间开了12朵花。昙花从开放到枯萎仅持续约4个小时，记者见证了“昙花一现”的过程。

拍照记录难得瞬间

　　眼瞅着已经立秋，最近的天气却越来越热。

　　通常，立秋时节正值中伏或末伏。立秋来临时，我国大多数地区天气仍较为炎热。

　　其实，节气并不能代表气象上的季节。气象上通常用气温来划分季节，以连续5天日平均气温在22℃以下，作为秋季的开始。

　　接下来的几天，我市多阵雨或雷阵雨天气。市气象台根据最新的气象资料分析，受副高边缘西南气流及低槽东移的共同影响，12日到13日我市有中等强度降水，局地有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气。

　　预计今天阴天转中阵雨或雷阵雨，局地有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，东南风3级，气温24℃到29℃。明天阴天有中阵雨或雷阵雨，局地有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，偏西风3级，气温23℃到29℃。

　　今天，英仙座流星雨将迎来极大期。英仙座流星雨与象限仪座流星雨、双子座流星雨并称为北半球三大流星雨。专家介绍，今年英仙座流星雨极大期发生在8月12日21时至24时，每小时预计有110颗左右的流星扮美苍穹，这也是8月天宇最令人期待的一部“天象大片”。只是，天公不作美，身处洛阳的我们还是通过电视或网络欣赏这一天象吧。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖/文 记者 李卫超 通讯员 耿建军/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 好消息！洛阳市直事业单位拟招聘360人...
  • 自9月1日起，洛阳城市区路内泊位将告...
  • 今年上半年，洛阳出口总量居全省第二位
  • 今年上半年，洛阳515个省市重点项目累...
  • 全民健身 健康伊滨
  • 发力“四个一” 洛阳计划今年市场主...
  • 孙石路上跨西环路立交展新姿
  • 李亚：老旧小区改造要“硬件”“软件...
  • 中国国花园的小树被游客当单杠用丨百...
  • 李亚到西工区调研时强调：在大战略大...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月6日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛阳老城东、西大街：...
    伊川平等乡四合头村：...
    甘泉河湿地：风光好 惠...
    101岁老人张邦君：老城...
    精彩热帖

    破壁机上楼记

    城市印象

    小背篓

    中原明珠下的风与白纱
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605