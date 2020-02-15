洛阳加快建设一批高端开放平台 实现资源共享、联动发展

要强化开放引领，以国际视野谋划推动洛阳副中心城市建设！省委、省政府对加快洛阳副中心城市建设寄予厚望。

在洛阳五洲跨境电商产业园，洛阳海关工作人员对跨境电商货物进行通关查验

要强化开放引领，以国际视野谋划推动洛阳副中心城市建设！省委、省政府对加快洛阳副中心城市建设寄予厚望。

高水平开放离不开平台载体支撑。近年，我市先后获批郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区、中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区、国家产业转型升级示范区、中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区等试点示范，一个个高端开放平台犹如一根根坚实的桩基，支撑起洛阳以高水平开放引领高质量发展的美好明天。

开放是国家繁荣富强的必由之路，也是区域经济发展的重要途径。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，我市要建设高端开放平台，围绕集聚平台优势，提升开放势能，推动体制机制创新，加快开放平台资源共享、联动发展，为高水平开放提供有力支撑。

双向开放有活力 制度创新有魄力

这是自贸区洛阳片区挂牌三年来的成绩单——

在全省第一个设置自贸法庭、第一个行使省级权限、第一个推进“证照分离”，在全省率先实现“网上可办”和“一网通办”100%达标……在洛阳片区发布的三年建设成效中，10个全省第一、10佳创新案例、10项改革、10项创举等一组组数据，彰显了洛阳片区正成为激发市场活力的主力军、改革开放的新高地。

在洛阳自贸区综合服务大厅，工作人员为群众提供周到服务

今年上半年，洛阳片区多项经济数据稳步增长，其中，实际利用外资2.68亿美元，同比增长16.67%；实现进出口总值11.26亿元，同比增长31.91%。在全市二季度经济社会发展中，洛阳片区领跑出了出谷转正稳增稳升的加速度。

试验田，活力源，新高地！

大胆试，大胆闯，自主改！

近年，洛阳片区以“凸显双向开放、聚焦服务贸易、引领制度创新、优化营商环境、打造宜业宜居新城”为五大战略发展定位，以“改革创新活力源、双向开放先行区、高质量发展增长极”为三大发展目标，凝聚起新时代改革开放的磅礴力量。

《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》提出，要加快自贸区建设，制订自贸区2020—2025先行先试行动计划，深化“三区融合”管理体制改革，争取经开区成为自贸区联动发展区，形成一批在全国复制推广的成功案例。2020年，加快推进万邦农产品冷链物流园及进出口贸易中心等重大项目，“三区融合”区域进出口总额达35亿元；到2023年，进驻市场主体突破3万家，自贸区要素集聚能力全面提升；到2025年，“三区融合”区域进出口总额达200亿元、实际吸收外资10亿美元，建成投资自由、贸易便利、金融开放的高质量自贸试验区。

“请进来”有吸引力 “走出去”有竞争力

今年5月24日，洛阳综合保税区成功获批，成为洛阳对外开放的新窗口。

从获批到现在短短两个多月的时间，综保区在招商引资方面已在谈项目11个。其中有8个确定进驻园区，项目总投资约25亿元，再一次印证了洛阳“请进来”的吸引力。

洛阳综合保税区一期物流仓库

借助洛阳开放平台的优势，与综保区相隔20多公里的洛阳五洲跨境电商产业园，正通过跨境电商综试区得天独厚的优势，将“洛阳制造”卖向全球，见证了洛阳“走出去”的竞争力。

“申报更便捷，人力和物流成本都下降了，可以帮助企业接到更多的国外订单，我们也更有信心把洛阳的商品卖到全球各地。”近日，在成功申报跨境电商“B2B”出口试点业务后，河南好货满仓供应链管理有限公司负责人满怀信心地说。

今年6月，省商务厅印发的《河南省商务厅支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市2020年行动计划》提出，支持中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区加快建设，支持设立海外仓和海外运营中心。

政策的红利快速释放。

从7月起，郑州海关作为全国10个试点海关之一，正式开展跨境电商“B2B”出口试点业务。我市成为河南省除郑州外首个实单申报成功的地区，这标志着洛阳企业可通过跨境物流，将货物直接运送至境外企业或海外仓，通关成本降低，通关速度提高。

政策的红利远不止于此。

《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》提出，我市将加快综保区建设，聚合保税智能制造、保税物流、国际进出口商品交易展示等功能，加大项目引进力度，建设“智慧化园区”，打造中西部地区特色鲜明的一流综合保税区。高水平建设跨境电商综试区，支持河南众创集团等跨境电商经营主体设立海外仓和海外运营中心，加快建设跨境电商示范园区，形成一批集聚度高、成长性好的跨境电商产业集群。

集聚优势凸显 未来蓝图可期

随着开放平台建设步伐的日益加快，高水平开放集聚优势更加凸显。

今年以来，捷报频传——

洛阳成功加入中德工业城市联盟，我市将有望与欧洲企业达成更多合作意向，引进更多具有国际领先水平的欧洲企业；

洛阳-布哈拉农业综合示范区签订100平方公里农业产业园协议，被评为“首批省级境外农业合作示范区”；

庞村钢制家具通过第127届中国进出口商品交易会“云推介”平台，销售额达1.3亿元；

…………

随着便捷高效的开放平台不断构建，承载功能强的开放载体不断培育，洛阳将进一步释放开放引擎的澎湃动力。

在洛阳陆港多式联运物流中心，洛阳至宁波货运班列正在装车

高水平建设内外双向合作园区。深度融入“一带一路”，加快中欧科创园、中德产业园等重点园区建设，打造一批开放程度高、产业结构优的国际合作产业园。

建设国家外贸转型升级基地。充分发挥工程机械、复合材料、摩托车及零部件国家级外贸转型升级基地引领作用，推动有色金属、钢制家具、太阳能光伏创建国家级外贸转型升级基地，形成外贸竞争新优势。

开放融通的潮流滚滚向前，洛阳扩大开放的步伐坚实有力。朝着打造内陆地区双向开放新高地的目标，洛阳正跃马扬鞭，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章！（记者 李迎博 通讯员 江俊 金婷婷）(图片均为资料图片)