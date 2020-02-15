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天天有演出！“河洛欢歌·文化惠民演出”进景区啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-11 19:05

　　洛报融媒记者从洛阳市文化馆了解到，2020年新时代红色文艺轻骑兵“河洛欢歌·文化惠民演出”自7月启动以来，演出团队深入我市多个社区、景区送上多彩的文艺演出，丰富了市民及游客的文化生活。

　　本月，为助力我市“古都夜八点”文旅消费活动，市文化馆与我市多个景区(点)积极沟通，加大送演出进景区的力度，结合景区的人流分布特点和景区推出的主题活动，合理制定演出计划，通过送演出进景区，为我市的旅游服务添加文化厚重感，助力景区增加游客量，延长游客停留时间。

　　近期演出安排：

　　8月12日20:00-21:00 二程文化园 洛阳星海民族乐团

　　8月12日20:00-21:00 两程故里 丁香艺术团

　　8月12日20:00-21:00 红山欢乐谷 最美夕阳红艺术团

　　8月12日20:00-21:00 龙门古街 金色时光艺术团

　　8月12日19:45-20:45 洛邑古城 云雀艺术团

　　8月13日20:00-21:00 二程文化园 梦之歌艺术团

　　8月13日20:00-21:00 两程故里 申泰艺术团

　　8月13日20:00-21:00 红山欢乐谷 洛阳文化战线新时代艺术团

　　8月13日20:00-21:00 龙门古街 最美夕阳红艺术团

　　8月13日19:45-20:45 洛邑古城 丁香艺术团

　　8月14日20:00-21:00 二程文化园 丁香艺术团

　　8月14日20:00-21:00 两程故里 红太阳艺术团

　　8月14日20:00-21:00 红山欢乐谷 琵琶风朗诵艺术团

　　8月14日20:00-21:00 龙门古街 洛阳文化战线新时代艺术团

　　8月14日19:45-20:45 洛邑古城 洛阳初心朗诵艺术团

　　8月15日20:00-21:00 二程文化园 快乐人生艺术团

　　8月15日20:00-21:00 两程故里 最美夕阳红艺术团

　　8月15日20:00-21:00 红山欢乐谷 洛阳菲菲艺术团

　　8月15日20:00-21:00 龙门古街 梦之歌艺术团

　　8月15日19:45-20:45 洛邑古城 中国红艺术团

　　8月16日20:00-21:00 二程文化园 梵音梦艺术团

　　8月16日20:00-21:00 两程故里 洛阳星海民族乐团

　　8月16日20:00-21:00 红山欢乐谷 洛阳初心朗诵艺术团

　　8月16日20:00-21:00 龙门古街 洛阳菲菲艺术团

　　8月16日19:45-20:45 洛邑古城 沁园春艺术团 （洛报融媒记者 李冰 通讯员 张雷）
[ 责任编辑：席倩倩]
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