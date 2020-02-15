市体校体育场缘何不开放？校方：正加紧进行翻新改造

11日，有市民反映：市体育运动学校(简称市体校)对学校体育场进行提升改造，眼下已超计划竣工期限近一个月，但仍未恢复开放，周边居民面临无场地锻炼的处境。

11日，有市民反映：市体育运动学校(简称市体校)对学校体育场进行提升改造，眼下已超计划竣工期限近一个月，但仍未恢复开放，周边居民面临无场地锻炼的处境。

市民索先生住在市体育运动学校附近一小区，平日，他和周边小区居民常到市体校体育场锻炼身体。今年4月，市体校在校门外张贴公示称，2020年4月13日至2020年7月13日期间，学校将对体育场进行翻新改造，体育场暂停开放。

“眼下，站在校门外能看见修复一新的体育场，可不知为何没能开放？”索先生说，市体校周边居民区密集，可周边能供大家锻炼的场地很少，大家希望这块场地能尽快开放。

11日中午，记者在市体校门口看到，学校张贴的《体育场对外开放管理制度》公示牌显示，在不影响学校正常教学和训练的前提下，学校体育场对市民开放。体育场实行早、中、晚分段限时开放，逢双休日、节假日全天开放。

“计划工期是3个月，但受天气影响，工程未能如期完工。”市体校相关负责人说，眼下，学校体育场内部设施已全部完工，正等待监理单位进行验收。下一步，学校体育场外围还将加装防护网，校方会督促施工单位在保证工程质量的前提下加紧建设。待工程全部结束后，学校上报有关部门批准后将恢复开放体育场。(洛报融媒记者 郭学锋 文/图)