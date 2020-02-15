新安县检察院提起的首例刑事附带民事公益诉讼案件诉讼请求 法院判决全部支持

8月4日，新安县人民检察院提起首例刑事附带民事公益诉讼案件宣判，检察机关的全部诉讼请求均获支持，被告人负刑事责任，并赔偿民事损害1027542元。目前，民事损害赔偿已全部支付至公益诉讼专项资金账户。

8月4日，新安县人民检察院提起首例刑事附带民事公益诉讼案件宣判，检察机关的全部诉讼请求均获支持，被告人负刑事责任，并赔偿民事损害1027542元。目前，民事损害赔偿已全部支付至公益诉讼专项资金账户。

2019年7月，新安县检察院在开展“保护母亲河携手清四乱”专项活动中，发现新安县美好峪里旅游开发有限公司涉嫌非法占用农用地，存在损害社会公共利益情形。新安县检察院立即启动刑事附带民事公益诉讼程序，受理美好峪里旅游开发有限公司非法占用农用地案，通过询问当事人刘某松、王某松及有关证人，向市检察院申请技术协助到现场进行航拍，与有关部门联系损害评估鉴定有关事宜等途径对案件开展调查核实工作。

经审查，在2017年和2018年，美好峪里公司实际控制人刘某松、美好峪里峡谷旅游开发项目负责人王某松、美好峪里旅游开发有限公司共同在新安县石井镇峪里村峪里峡谷头道寨(猪圈圪塔)以机械、爆破等方式对山体进行非法开挖毁坏，实施占用林地行为。经专业机构鉴定，美好峪里公司超审批面积占用林地15.025亩，该林地原有地貌已完全改变，原有植被已完全毁坏。刘某松是美好峪里公司实际控制人，王某松是峪里峡谷旅游开发项目的负责人，共同实施了占用林地的行为。经河南中原森林资源评估鉴定研究中心调查评估，本案被占用林地资产评估价值总计987561元，其中破坏林木价值85700元，森林生态效益629986元，森林植被恢复费用271875元。

综合取证后，新安县检察院于2019年10月9日履行公告程序，公告期满后层报河南省检察院审批同意，该案件今年4月26日移送起诉至新安县人民法院。6月10日，新安县检察院依法提起首例刑事附带民事公益诉讼案件在新安县法院公开开庭审理，洛阳市人民检察院第八检察部和新安县人民检察院第四检察部全体干警参与庭审旁听。8月4日，新安县人民法院作出判决：全部支持新安县检察机关的公益诉讼请求。

在案件审理过程中，检察机关作为社会公共利益的代表，依法促进违法行为人对环境被破坏地区进行修复，赔偿环境修复及生态损害费用。这一行为不仅打击了破坏生态环境的违法行为，更保护了社会公共利益，挽回了国家的经济损失；被告人既要受到刑事法律处罚，又要承担民事责任，为其违法行为付出了沉重的代价。

此次案件审理及处罚决定，不仅使被告人知错懂法、引以为戒，也对广大群众进行了一次法治教育。在以后的工作和生活中，希望大家把“保护环境”牢记心中的同时，不断增强法律意识，争做学法知法、懂法守法的新时代好公民，守护好我们赖以生存的美丽家园。