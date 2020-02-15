洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

发力“四个一” 洛阳计划今年市场主体增至55万户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-11 14:59

　　今日上午，市政府新闻办举办洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第四场新闻发布会。本场新闻发布会以“稳投资、稳预期、保市场主体”为主题。

　　在发布会上，市市场监管局党组成员孙军表示，我市将紧紧抓住市场主体准入环节，积极开展“促增量保市场主体”行动，营造效能最高、用时最短的市场主体准入环境，确保完成国家、省、市“六保”相关决策部署任务，通过开展“促增量保市场主体”行动，力争2020年实现我市市场主体数量增长6万户的目标，由49万户增加到55万户。

　　在具体执行上，我市将通过发力“四个一”，确保完成保市场主体任务。

　　——推行便利化服务，实现“一网通办”

　　我市范围内申请办理各类企业设立、变更、注销、备案、股权出质登记等项登记注册业务，均可通过河南省市场监督管理局门户网站的“河南省企业登业务，均可通过河南省市场监督管理局门户网站的“河南省企业登记全程电子化网上服务平台”在线办理，无须再到“窗口”提交纸质材料。目前电子化应用率在90%以上，真正实现企业从设立到退出做到“零纸张”“零跑路”“网上办、不见面”，降低了企业成本，方便企业办理、提高了工作效率。

　　——减环节优化流程，实现“一窗办理”

　　我市企业开办依托各级政务服务中心设立的企业开办专区,将企业开办涉及的注册登记、公章刻制、发票申领等多个环节整合为一个环节，通过企业开办“综合窗口”收取一套材料，内部业务流转，做到企业开办“一个窗口、一套材料、一个环节、一次办妥”，实现企业开办多部门流程联动办结，为企业提供更加便捷高效的服务。企业完成资料提交后，可在“综合窗口”领取统一发放的营业执照、公章以及税控设备和发票，实现“一次办妥”。

　　——提升效能再压缩时间，实现“一日办结”

　　自2020年6月30日起，我市所有企业开办在“一窗受理、一次提交、并联办理”的基础上，企业开办时间由2个工作日压缩时间至一个工作日内办结。具体办结时间为：企业设立登记0.5个工作日办结，公章刻制、税务登记、银行开户、社保登记并联办理， 0.5个工作日内办结。

　　——探索简化审批改革，实现“多证集成、一照通行”

　　自贸区洛阳片区市场监管部门在全国率先推行“多证集成、一照通行”改革，破解企业“办照容易办证难”“准入不准营”等突出问题。市场主体在申请办理营业执照时，只需提交一次申请材料，即可同步办理准入登记和许可审批。截至目前，发放“一照通行、多证集成”营业执照数量235个。

　　此外，为打造企业开办“零成本”，近日市市场监督管理局、市财政局、市公安局、市大数据管理局、市政务服务中心等五部门还共同研究制定了《洛阳市新开办企业免费刻制印章工作实施方案》，通过政府采购方式，为全市新开办企业(个体工商户除外)免费提供首套印章四枚，分别是企业公章、财务专用章、发票专用章和法人印章，印章材质为光敏印。该项工作目前已进入招投标准备阶段，具体自政府采购确定印章刻制企业完成后开始实施。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 尹松峰 孙怀真）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 甘泉河湿地：风光好 惠民生
  • 好消息！洛阳市直事业单位拟招聘360人...
  • 提前完成！今年洛阳市老旧小区改造重...
  • 自9月1日起，洛阳城市区路内泊位将告...
  • 洛阳老城东、西大街：老街添新景 古今...
  • 洛阳玻璃厂路高架施工忙
  • 男子在饭店当大厨独来独往引怀疑 不...
  • 未被普通高中录取 考生还有机会上高中...
  • 洛阳石化扎实推进全省首个苯乙烯项目建设
  • 男子夜里上山逮蝎子 一脚踩空坠入约20...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月6日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    伊川龙凤古镇：荒沟变...
    洛阳老城东、西大街：...
    孟津会盟镇同盟山沟域...
    新唐街项目：加紧建设...
    精彩热帖

    破壁机上楼记

    城市印象

    小背篓

    中原明珠下的风与白纱
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605