发力“四个一” 洛阳计划今年市场主体增至55万户

今日上午，市政府新闻办举办洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第四场新闻发布会。本场新闻发布会以“稳投资、稳预期、保市场主体”为主题。

今日上午，市政府新闻办举办洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第四场新闻发布会。本场新闻发布会以“稳投资、稳预期、保市场主体”为主题。

在发布会上，市市场监管局党组成员孙军表示，我市将紧紧抓住市场主体准入环节，积极开展“促增量保市场主体”行动，营造效能最高、用时最短的市场主体准入环境，确保完成国家、省、市“六保”相关决策部署任务，通过开展“促增量保市场主体”行动，力争2020年实现我市市场主体数量增长6万户的目标，由49万户增加到55万户。

在具体执行上，我市将通过发力“四个一”，确保完成保市场主体任务。

——推行便利化服务，实现“一网通办”

我市范围内申请办理各类企业设立、变更、注销、备案、股权出质登记等项登记注册业务，均可通过河南省市场监督管理局门户网站的“河南省企业登业务，均可通过河南省市场监督管理局门户网站的“河南省企业登记全程电子化网上服务平台”在线办理，无须再到“窗口”提交纸质材料。目前电子化应用率在90%以上，真正实现企业从设立到退出做到“零纸张”“零跑路”“网上办、不见面”，降低了企业成本，方便企业办理、提高了工作效率。

——减环节优化流程，实现“一窗办理”

我市企业开办依托各级政务服务中心设立的企业开办专区,将企业开办涉及的注册登记、公章刻制、发票申领等多个环节整合为一个环节，通过企业开办“综合窗口”收取一套材料，内部业务流转，做到企业开办“一个窗口、一套材料、一个环节、一次办妥”，实现企业开办多部门流程联动办结，为企业提供更加便捷高效的服务。企业完成资料提交后，可在“综合窗口”领取统一发放的营业执照、公章以及税控设备和发票，实现“一次办妥”。

——提升效能再压缩时间，实现“一日办结”

自2020年6月30日起，我市所有企业开办在“一窗受理、一次提交、并联办理”的基础上，企业开办时间由2个工作日压缩时间至一个工作日内办结。具体办结时间为：企业设立登记0.5个工作日办结，公章刻制、税务登记、银行开户、社保登记并联办理， 0.5个工作日内办结。

——探索简化审批改革，实现“多证集成、一照通行”

自贸区洛阳片区市场监管部门在全国率先推行“多证集成、一照通行”改革，破解企业“办照容易办证难”“准入不准营”等突出问题。市场主体在申请办理营业执照时，只需提交一次申请材料，即可同步办理准入登记和许可审批。截至目前，发放“一照通行、多证集成”营业执照数量235个。

此外，为打造企业开办“零成本”，近日市市场监督管理局、市财政局、市公安局、市大数据管理局、市政务服务中心等五部门还共同研究制定了《洛阳市新开办企业免费刻制印章工作实施方案》，通过政府采购方式，为全市新开办企业(个体工商户除外)免费提供首套印章四枚，分别是企业公章、财务专用章、发票专用章和法人印章，印章材质为光敏印。该项工作目前已进入招投标准备阶段，具体自政府采购确定印章刻制企业完成后开始实施。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 尹松峰 孙怀真）