今年上半年，洛阳515个省市重点项目累计完成投资1117亿元

今日上午，市政府新闻办举办洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第四场新闻发布会。本场新闻发布会以“稳投资、稳预期、保市场主体”为主题。

今日上午，市政府新闻办举办洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第四场新闻发布会。本场新闻发布会以“稳投资、稳预期、保市场主体”为主题。

市发改委副主任刘明元介绍，今年以来，我市牢固树立“今天的投资结构就是明天的产业结构”理念，坚持把扩大合理有效投资作为对冲经济下行压力见效最快、带动最强的重要抓手，着力稳投资、稳预期，上半年全市投资同比增长2.8%，比一季度回升12.1个百分点，其中，工业投资同比增长2.1%，与全省基本持平；基础设施投资同比增长5.8%，高于全省4.9个百分点；民间投资同比增长6.3%，高于全省4.1个百分点。

——强力推进重大项目实施

我市强力实施“97183”合理有效投资行动计划，加强调度监测，累计为大学科技园二期等项目协调口罩2.5万个、用工1000余人，有效保障项目建设要素需求；上半年密集开展三次集中开工，累计开工重大项目739个，总投资2695亿元；上半年515个省市重点项目累计完成投资1117亿元，占年度计划投资的71%，其中，130个省重点项目完成投资519.9亿元，占年度计划投资的76%，在全省“四比四看”活动综合考评排名前列。

——着力解决项目建设资金瓶颈

截至7月底，重大水利工程等领域19批79个项目获得国家、省资金支持10.6亿元，组织上报政府专项债项目85个，申请资金需求195亿元；今年以来全省发行的三批次政府专项债项目，二广高速城区段改扩建、城市轨道交通1号线、轨道交通2号线一期、二里头旅游开发等45个项目获得46.73亿元的债券资金支持。

在银企对接当面，紧抓全省补短板“982”工程与开发性金融合作的契机，迄今向国家开发行、农发行推介重大项目138个，资金需求868亿元，目前已经与国开行签约资金项目18个，合同金额91.9亿元；与农发行签约资金项目9个，合同金额43.3亿元。

积极开展“861”金融暖春行动，截至目前我市申报企业1539家，获批入库1350家，获得贷款企业79家，授信金额4.3亿元，贷款金额4.1亿元，各项指标均居全省第一名。

——强化项目审批服务

加快推进投资项目审批制度改革，42个政务服务项目全部纳入洛阳市政务服务网实行“一网通办”，全部实现“最多跑一次”，已完成东环路向北(梁跃线至常白路)打通工程等一批项目审批手续，节能审查由9个工作日压缩至5个工作日；

加快项目落地速度，坚持重大项目联审联批制度，建立了优化项目建设服务工作机制，协调环保、住建等部门开辟重点项目绿色通道，协调解决各类问题120项，上半年计划新开工省市重点项目253个，目前已开工245个，占年度计划96.8%，省重点项目246项联审联批事项全部完成，提前实现了100%完成率。

——确保9月底全市重点项目完成投资90%以上、11月完成100%

今年下半年，我市将坚持目标导向和问题导向，紧紧抓住项目建设“牛鼻子”，提升项目服务水平，加快项目建设进度，为全市稳投资提供有力支撑。

通过强力推进项目进度，确保9月底全市重点项目完成投资90%以上、11月完成100%；

通过提升项目服务实效，确保9月底前省市重点项目前期手续全部办结，10月底前剩余8个新开工项目开工建设，11月底前101个计划竣工项目全部竣工；

通过强化项目谋划深度，围绕黄河流域生态保护和高质量发展、中部地区崛起等国家战略，抢抓副中心城市建设机遇，聚焦重点领域，精心筛选谋划一批重点项目，加强向上汇报对接，争取进入省重点项目盘子，确保在612个储备项目基础上，9月底前动态充实到1000个以上。

通过严格落实考评督导，结合省“四比四看”活动，持续开展重大项目专项服务督导活动，落实一个方案、一个责任单位、一个专班、一个首席服务官、一个节点安排的“五个一”机制，营造大抓项目建设良好氛围。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 尹松峰）