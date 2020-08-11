洛报融媒记者今天从市人社局获悉，我市决定面向社会为市直事业单位招聘工作人员360名。大部分岗位面向应届毕业生(含2018、2019年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)，年龄要求为30岁周岁以下，或35周岁以下。

洛报融媒记者今天从市人社局获悉，我市决定面向社会为市直事业单位招聘工作人员360名。大部分岗位面向应届毕业生(含2018、2019年择业期内未落实工作单位的高校毕业生)，年龄要求为30岁周岁以下，或35周岁以下。

有意报考我市市直事业单位的求职者，可详见《2020年洛阳市市直事业单位招聘工作人员职位表》具体要求。年龄计算方法为：截至2020年8月1日，18周岁以上(2002年8月1日以前出生)，30周岁以下(1990年8月1日及以后出生)，35周岁以下(1985年8月1日及以后出生)。>>>点击链接查看职位表

本次事业单位招聘工作采取网上报名的方式进行，不接受现场报名。每人只能报考一个职位。报名网址为洛阳人事考试网。

有几个报名时间点请掌握：

报名

报考者于2020年8月24日9:00至8月27日17:00前，登录洛阳人事考试网，按网站提示进入网上报名系统，按照要求提交个人报名信息，上传本人电子照片并保存报名申请。

报名资格审查

各用人单位于报考者提交报名申请的24小时内对报考者的报名申请进行网上初审，并提出初审意见。报名申请被接受的人员，可于提交报名申请1日后登录原报名网站，查看是否通过报名资格初审。通过报名资格初审的报考者，不能再改报其他职位，也不能再修改任何报考信息。

未通过资格初审的报考者，可于8月27日17:00前修改完善相关信息重新提交报考申请，也可改报其他职位。

网上缴费

网上缴费时间为2020年8月24日9：00至8月28日17：00。通过报名资格初审的人员，按规定每人每科交纳考务费30元。

网上缴费可使用银联在线支付系统支持的银行卡或开通网上支付功能的工商银行卡。通过报名资格初审的人员，未按期缴费的视为自动放弃。

打印准考证

确认缴费成功的考生，可于2020年9月9日09：00至该科目考试开始30分钟前在报名网站上自行打印笔试准考证。

笔试

笔试时间为2020年9月12日，具体考试时间、地点以准考证内容为准。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆)