今年上半年，洛阳出口总量居全省第二位

今日上午，市政府新闻办举办洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第三场新闻发布会。本场新闻发布会主题是“稳外贸，稳外资”。

今日上午，市政府新闻办举办洛阳市扎实做好“六稳”“六保”工作第三场新闻发布会。本场新闻发布会主题是“稳外贸，稳外资”。

市商务局副局长鲁国鑫介绍，我市认真贯彻落实“六稳”“六保”“五提”工作要求，主动作为、精准施策，保市场、保订单、保项目，一手抓疫情防控，一手抓经济发展，全力以赴稳住我市外贸外资基本盘。

今年上半年，全市外贸进出口69.8亿元，其中出口57.9亿元，总量居全省第2位，进口11.9亿元、增长6.1%；民营企业进出口逆势增长，进出口总额50.9亿元，同比增长16.2%，占全市进出口总额的73%，为我市进出口主力。

全市实际吸收外资连续四个月增幅实现正增长，上半年全市实际吸收外资16.9亿美元，总量居全省第二位，占全省外资总量的六分之一，增幅由1月份下降57.4%稳步提高至增长上半年的2.6%；上半年全市新设外商投资企业12家，同比增长140%，实现了市委市政府“二季度出谷见稳”的任务要求。

下一步，我市在常态化疫情防控条件下，聚焦“六稳”“六保”“五提”，坚定发展信心，积极应对困难挑战，毫不动摇稳住外贸外资基本盘，为保就业稳经济提供支撑。

全面落实各项政策，积极争取资金支持

严格落实国家、省、市“六稳六保”工作要求及支持“三外”企业稳定发展的若干措施，加大政策宣传力度，积极为企业争取外贸发展促进资金，缓解企业资金压力，努力降低贸易摩擦和疫情对企业的影响。

加强外向型企业引进培育力度，加快培育外向型产业集群

利用好洛阳自贸区、综保区平台政策优势、制度优势，以保税研发、保税加工企业作为重点，兼顾跨境电子商务和保税农产品项目加强外向型企业招商工作。鼓励伊滨经开区加快中欧科创园建设，以国家级平台为依托，打造吸收外资新高地。

扩大进出口规模，推进外贸转型升级基地工作

支持引进出口型项目、推动本地重点企业扩大进出口规模，以打造百亿级外贸产业基地为目标，加快推进“工程机械、复合材料、摩托车及零部件、有色金属、钢制办公家具、太阳能光伏”六大外贸转型升级基地建设，确保全市全年外贸进出口企业达到900家。四是组织企业参加展会，积极开拓国际市场。组织外贸企业参加秋季广交会、进博会、亚欧博览会、东盟博览会、高交会等展会，加快培育国际营销网络，深度拓展欧美传统市场，大力开拓俄罗斯、巴西、非洲、中东、印度等新兴市场，争取更多的外贸订单。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 尹松峰 夏帆 文/图)