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中国移动洛阳分公司全力保障中央广播电视总台财经节目《走村直播看脱贫》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-08-11 10:30

　　8月11日，由中央广播电视总台主办的大型融媒体行动《走村直播看脱贫》，走进栾川县重渡沟进行直播。

　　中国移动洛阳分公司全程保障直播信号，通过5G网络让广大观众在线“围观”

　　重渡沟，曾是洛阳市南部山区有名的贫困村。得益于绿水青山的资源优势，昔日靠山吃山的村民，如今依靠丰富的旅游资源，村民们“靠山吃山”走出了一条山青、水秀、民富的乡村旅游发展之路，纷纷办起了农家乐、吃上了旅游饭，不仅实现脱贫致富，还成了远近闻名的旅游示范村。

　　中国移动作为本次活动的独家网络服务合作伙伴，提供全程通信服务保障，提前3天开通应急通信车一辆，并新增5G小区2个，开通1000M互联网专线2条。现场积极与央视直播团队现场对接，做好民宿、景点、道路、广场等多个机位点的测试优化工作，完成参数优化小区6个，充分满足央视直播与工作人员的网络需求。在彩排、直播过程中与央视直播团队现场对接，不仅为直播现场提供无线及有线的双宽带保障，还通过提供5G网络有力保证了多个直播现场高清画面的切换和回传，有效满足了直播需求。

　　直播活动现场，洛阳栾川分公司在现场，提供VR，无人机无人矿山技术，让广大村民近距离感受5G带来的新体验，获得村民的热情称赞。
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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