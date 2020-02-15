宜阳检察院开展廉洁家访 织密家庭“护廉网”

近日，按照洛阳市人民检察院和宜阳县委要求，宜阳县人民检察院认真落实廉洁家访责任制，积极开展廉洁家访活动，检察长走访班子成员，班子成员走访中层干部，中层干部走访部门干警，切实做到廉洁家访全覆盖，努力织密家庭“护廉网”。

近日，按照洛阳市人民检察院和宜阳县委要求，宜阳县人民检察院认真落实廉洁家访责任制，积极开展廉洁家访活动，检察长走访班子成员，班子成员走访中层干部，中层干部走访部门干警，切实做到廉洁家访全覆盖，努力织密家庭“护廉网”。

在家访中，宜阳县人民检察院向干警家属送上《争当优秀“廉内助”，涵养廉洁好家风——致检察干警家属的一封信》，呼吁干警家属弘扬时代新风，引领家庭风气向善向好，共同营造廉洁和谐文明家风。在畅谈中，走访人员通过拉家常、访家情、察家风，与干警及家属进行深入交流，详细了解他们的家庭情况，“八小时以外”思想动态、活动轨迹以及工作、生活中存在的困难，听取干警及家属的心声和建议。

宜阳县人民检察院坚持将廉洁家风建设作为日常工作的重要内容，把廉洁家访作为了解干警、温暖干警、监督干警的有效方式，着力将监督触角延伸到“八小时以外”，教育引导检察干警及家属要以德治家、以俭持家、以廉保家，筑牢拒腐防变家庭防线，以清正廉洁的家庭风气，赢得美好幸福生活。