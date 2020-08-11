今年101岁的张邦君家在老城区三复街。老人1919年出生于偃师市岳滩镇一个富裕的农民家庭，少年和青年时期，读书识字并随家人经商，曾协助当地游击队从事革命工作。中华人民共和国成立后，他先后从事煤炭开采、油漆家具等工作。如今，老人四世同堂，身体健康，乐享晚年。
四世同堂，其乐融融
●个人经历
今年101岁的张邦君家在老城区三复街。老人1919年出生于偃师市岳滩镇一个富裕的农民家庭，少年和青年时期，读书识字并随家人经商，曾协助当地游击队从事革命工作。中华人民共和国成立后，他先后从事煤炭开采、油漆家具等工作。如今，老人四世同堂，身体健康，乐享晚年。
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