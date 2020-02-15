男子在饭店当大厨独来独往引怀疑 不料竟是网上逃犯

昨日，吉利区公安局民警给记者说了一件事，一名男子在江苏宿迁实施盗窃后来到洛阳，变成一家饭店的大厨。
绘图 雅琦
昨日，吉利区公安局民警给记者说了一件事，一名男子在江苏宿迁实施盗窃后来到洛阳，变成一家饭店的大厨。
吉利区公安局巡特警大队民警说，7日下午，他们接到群众反映，前段时间，我市一家商场的饭店新来一名男子，该男子平时在后厨掌勺，但独来独往，很少与同事打交道，大家甚至不知道他的名字，感觉他身份可疑。民警核实发现，这个厨师果然有“故事”。
经查，这名男子姓李，28岁。今年3月，他在江苏宿迁一家电子厂上班，因盗窃厂内职工储物柜中的3部手机，被当地警方抓获。在被监视居住期间，他违法逃脱，并拒接警方电话。7月底，他被江苏警方列为网上逃犯。
在接到线索的当晚9点，民警就在饭店周围展开布控将人控制。目前，犯罪嫌疑人李某已被移交江苏警方。（记者 王博东 通讯员 张春霞 陈敏只）
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