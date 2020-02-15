男子夜里上山逮蝎子 一脚踩空坠入约200米深沟

近日，洛宁县一名男子夜逮蝎子，一脚踩空坠入深约200米的深沟。

消防队员连夜救人

近日，洛宁县一名男子夜逮蝎子，一脚踩空坠入深约200米的深沟。

9日23时15分前后，洛宁县消防救援大队接到报警称，在该县罗岭乡上刘坡村附近，有一名男子坠入深沟。消防队员赶到上刘坡村，因道路狭窄、坡度较大，车辆无法抵达，他们携带救援装备，在当地群众的指引下，沿陡峭沟壁赶往人员被困处。

“那条沟深约200米，被困男子就在沟底。”参与救援的消防队员说，往沟底几乎无路可走，他们在石头与杂草间穿行，终于找到被困男子。他看上去有四五十岁，头部与胳膊有明显外伤，好在意识清醒。消防队员将伤者抬上救护担架，在做好保护措施后，抬着担架徒步前进，一个多小时后，将他送上救护车。

事后，消防队员得知，事发地附近有野生蝎子出没，当地一些村民逮蝎子卖钱或当药材用。当晚，该男子上山逮蝎子，刚逮了十来只，不慎脚下踩空坠入深沟。他给家人打电话后，家人报警求助。（记者 魏巍 实习生 刘梦格/文 通讯员 夏国帅/图）