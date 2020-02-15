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市委市政府向市级老同志通报工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-11 08:29

　　昨日，我市召开市级老同志工作通报会，通报上半年全市疫情防控和经济社会发展、组织工作及党风廉政建设、反腐败斗争情况，进一步听取和征求大家对市委、市政府工作的意见建议。

　　市委副书记赵会生主持会议，市委常委、常务副市长王琰君，市委常委、组织部部长何伟，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国通报有关情况。

　　部分与会老同志作了发言。大家纷纷表示，上半年洛阳的发展经受住了疫情冲击，呈现出乘风破浪、行稳致远的好势头，市委、市政府在抗击疫情方面措施得力、成效卓著，让人民群众倍受鼓舞，相信随着洛阳发展新定位全面落实，城市综合实力和竞争力将进一步提升。

　　会议指出，下半年，我市将进一步深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神和中央、省、市关于做好“六稳”“六保”“五提”等工作的部署要求，按照市委十一届十三次全会绘就的发展蓝图，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎。希望老同志们一如既往地关注支持市委、市政府中心工作，当好洛阳发展的顾问和高参，积极围绕中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展、副中心城市建设、全面深化“9+2”工作布局、常态化疫情防控等重点工作建言献策，多做解疑释惑、化解矛盾、凝聚人心的工作，更好地发挥政治优势、经验优势、威望优势，为洛阳转型发展高质量发展增添正能量、作出新贡献。（记者 智慧 实习生 王奕菲）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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