《史记》是怎样“炼”成的（史官文化和洛阳）

当前，世界正经历“百年未有之大变局”，人们往往会从历史中汲取智慧、寻找答案。“欲知大道，必先为史。灭人之国，必先去其史。”历史是一个国家、一个民族的文化基因，其重要性不言而喻。我国自古重视修史，史官文化起源于河洛地区。一代代史官在洛阳留下过怎样的印记？我们一起来看一看。

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当前，世界正经历“百年未有之大变局”，人们往往会从历史中汲取智慧、寻找答案。

“欲知大道，必先为史。灭人之国，必先去其史。”历史是一个国家、一个民族的文化基因，其重要性不言而喻。

我国自古重视修史，史官文化起源于河洛地区。一代代史官在洛阳留下过怎样的印记？我们一起来看一看。

司马迁洛阳受遗命

在史学界，《史记》是一座丰碑。

它的诞生极其不易。如果不是在洛阳接受了父亲司马谈的遗命，司马迁可能宁死也不受宫刑。那样的话，这部鸿篇巨制的面世也就无从谈起了。

司马迁父子为何会到洛阳？这得从汉武帝到缑(gōu)山求仙说起。

缑山，又称缑氏山、缑岭等，在今偃师市府店镇。相传东周灵王时，王子晋随浮丘公入嵩山学道，后在缑山之巅乘鹤升仙。

西汉元封元年(公元前110年)三月，汉武帝来到洛阳，先登缑山，又谒嵩山，求仙之心可谓至诚。因为之前有术士告诉汉武帝，在缑山发现了仙人踪迹，请他亲自来看一看。汉武帝为求长生，正痴迷道家方术，遂决定启程东巡，希望自己能在高人的指点下得道成仙。

随后，汉武帝继续东行，欲封禅泰山。司马谈身为史官，对天文历法、易学及黄老之术都很精通，一直追随汉武帝左右。可是，汉武帝喜怒无常，有一天突然对司马谈发怒，命他留在洛阳，不得参与泰山的封禅大典。

这个打击太过沉重，司马谈悲愤交加，一病不起。当时，司马迁任职郎中，刚从西南出使回来，要向汉武帝复命。他在洛阳见到了病榻上的父亲，于是，父子俩有了一番推心置腹的交谈。

司马谈说：“我家祖上曾是周王室的史官，很有名望。如今，我也成了太史，却不能跟着天子去泰山封禅，这也许就是命吧！我死之后，你一定会担任太史，到时候千万别忘了肩负的使命。”

随后，他拉着司马迁的手，流泪叮嘱道：“自孔子作《春秋》以来，已有400多年，还没有一部史书可以接续上。如今国家强盛，天下一统，那么多明主贤君、忠臣义士，我这个太史却没能记录下来，内心实在惶恐不安。这件事托付给你，你一定要把它完成啊！”

司马迁郑重地答应了。三年后，他正式担任太史令一职，先参与了《太初历》的编撰，之后就着手修史。这项工作虽不容易，但他涉猎广泛，学识渊博，如果不出意外，几年后应该就能完成父亲的遗命了。

为李陵辩护惹祸端

正当司马迁潜心修史时，公元前99年，一场无妄之灾落到了他的头上。

这一年，汉武帝派贰师将军李广利领兵攻打匈奴，结果战事失利。当时，李陵在军中担任骑都尉，他率五千步兵深入敌阵，浴血拼杀，苦苦支撑了10多天，杀死匈奴骑兵数千人。然而，由于援军一直不到，他寡不敌众，最终被匈奴骑兵团团包围，被迫投降。

消息传回朝廷，很多人都谴责李陵，说他不该贪生怕死，向匈奴投降。汉武帝脸色阴沉，又把目光投向司马迁，问他对此事怎么看。

司马迁深知李陵常怀报国之志，并非贪生怕死之人，就说：“李陵手下只有五千步兵，却要迎战好几万匈奴骑兵。他杀死那么多敌人，已经尽力了。最后战败被俘，他没有马上去死，应该是还想找机会将功赎罪，报效朝廷。”

这番话本是实情，汉武帝听了却恼羞成怒。在他看来，司马迁不只是在为李陵辩护，还是在讥刺他用人不当，不该重用贰师将军李广利这个草包外戚。于是，他将司马迁下狱，交给廷尉审问。

在狱中，司马迁受尽酷刑，始终不肯认罪，结果被判死刑。按当时规定，如果他想活命，还有两条路可走：要么拿钱赎身，要么改受宫刑。

司马迁家贫，拿不出赎身的钱。在那个“行莫丑于辱先，诟莫大于宫刑”的年代，他宁愿一死，也不愿接受宫刑，被人耻笑。

可是，想到父亲在洛阳临终时对自己的嘱托，他又犹豫了：自己一死了之，修史大业谁来完成？经过激烈的思想斗争，他决定忍下这奇耻大辱，接受宫刑。没有人理解他的选择，后来，在写给朋友的信《报任安书》(也称《报任少卿书》)中，他道出了自己的心路历程：

人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛，只是选择不同而已……文王在狱中推演《周易》，孔子于困顿中作了《春秋》，屈原被放逐，才赋了《离骚》……我为留一部史书给后人，哪怕万死都不辞，又何惧忍辱偷生！

公元前96年，汉武帝大赦天下，司马迁出狱任中书令，此时他已50岁了。

《史记》被誉为“史家之绝唱”

在别人看来，中书令是天子近臣，极受尊宠。司马迁却称其为“闺阁之臣”，认为这是一种耻辱。他时刻牢记自己是一个“刑余之人”，只想埋头著述，“究天人之际，通古今之变，成一家之言”，早日了却父亲的心愿，也完成自己肩负的使命。

公元前91年，共130篇约52万字的《史记》终于完成了。不过，当时它并不叫《史记》，而被称为《太史公书》。这是我国第一部纪传体通史，记载了上自黄帝，下迄秦汉约3000年的历史，司马迁将其分为“十表、八书、十二本纪、三十世家、七十列传”。后来，历代修史多参照这种体例，《史记》也被称为“二十四史”之首。

今天，人们读《史记》时会发现，司马迁记先秦历史较为简略，而对秦汉历史着墨较多。这是因为在西汉之前，秦始皇焚书坑儒，令天下“非《秦记》皆烧之”，先秦史籍多被焚毁。

写秦汉历史时，他坚持按照实录的风格，“不虚美，不隐恶”，结果被汉武帝删去十篇，其中就包括《景帝本纪》《武帝本纪》等。后来，西汉人褚少孙、冯商等对其进行了补写。东汉时，蜀郡人杨终在洛阳任校书郎，也曾奉诏“删《太史公书》为十余万言”。

尽管经过多次删改和补写，流传下来的《史记》仍具有极高的史学价值和文学价值，鲁迅先生称其为“史家之绝唱，无韵之《离骚》”。这是因为司马迁“十岁即诵古文”，早年师从大儒孔安国和董仲舒，有深厚的文学功底。在史料选取上，他更是博采《秦记》《春秋》《国语》《世本》《战国策》等，“贯穿经传，驰骋古今”，才为史学界留下了这样一座丰碑。

东汉时，史学家班固在《汉书》中为司马迁作传，对他的历史功绩进行了评价。事实上，《史记》对后世的影响远超人们的想象。比如，我们熟悉的许多文学形象，包括小说、戏曲中的人物原型，不少都出自《史记》中的人物传记。平时我们脱口而出的很多成语，如指鹿为马、四面楚歌、毛遂自荐、负荆请罪等，也都出自司马迁的笔下。

2000多年前司马氏父子在洛阳的那次相会，那次生死相托，让历史的天空上出现了一颗最为耀眼的星。（记者 张广英）