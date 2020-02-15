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想知道被大学录取了吗？两种方式可查询结果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-11 08:29

　　我省高招录取工作已开始，从哪里查询录取结果？啥时候能收到录取通知书？对于高招录取的热点问题，市招生考试中心普招科科长高冰南进行了解答。

　　关键词：高招录取

　　从哪里可以查到自己的录取结果？

　　答：考生可通过以下两种渠道查询自己的高招录取结果。

　　第一，网站查询。①登录河南省普通高校招生考生服务平台查询。②登录省招办网站，点击“服务大厅”中的“普通高招录取查询”。③登录省教育厅官网，点击“教育查询”中的“高考录取查询”。④登录报考院校官网查询录取结果。

　　第二，现场查询。目前，疫情尚未结束，考生最好通过网络途径查询。实在需要现场查询，市区考生可就近到市招生考试中心(凯旋东路62号)、4个考试服务中心(涧西区，洛阳理工学院附中；西工区，市三中中州校区；老城区、瀍河区，市一中；洛龙区，市八中洛龙校区)查询，各县(市)考生可到各县(市)招办查询。前去查询时，考生须携带准考证，并戴口罩。

　　啥时候能收到录取通知书？

　　答：一般而言，批次录取结束后一周左右，高校寄发通知书，具体邮寄时间视两地距离而定，一般寄出后10天内可到。若考生半个月后没有收到录取通知书，请联系高校招办。

　　关键词：征集志愿

　　参加提前批征集志愿，若未被录取，影响本科一批、本科二批志愿录取吗？

　　答：不影响。今日8时至18时，本科提前批、国家专项本科批、专升本和对口本科征集志愿；明日(8月12日)8时至12时，艺术类本科提前批征集志愿。届时，未被投档且符合成绩等条件要求的考生，可通过省招办网站选报征集志愿。若考生填报上述征集志愿但未被录取，不影响参加后续本科一批、本科二批等批次的录取；若被录取，则不能参加后续本科一批、本科二批等批次的录取。因此，提醒考生，若参加征集志愿，不想上的学校、专业不要填报。(见习记者 刘敏)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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