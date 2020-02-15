洛阳洛宁县涧口乡寺上村：村道一条条 都叫“幸福路”

昨日，代红波回到阔别已久的老家——洛宁县涧口乡寺上村。刚进村，一幅街道平面示意图让他停下了脚步。

昨日，代红波回到阔别已久的老家——洛宁县涧口乡寺上村。刚进村，一幅街道平面示意图让他停下了脚步。

振兴南街、振兴北街、向阳街、东坡路……一个个响亮的路名让代红波惊喜不已：“一年没回来，村里变化太大了，不光大小街道都有了名字，还装上了街道指示牌，俺家门前那条路叫幸福路，真中！”

寺上村位于洛宁县涧口乡南部，地处丘陵山区，东西高、中间低，是一个典型的山区贫困村。为了建设美丽乡村，提高乡村治理水平，打造整洁、有序、美丽的乡村环境，2019年，在市工商联的帮助下，寺上村21条街道都有了名称，并安装了31块街道指示牌。

“这条路过去垃圾遍地，污水横流，脏得很。经过这些年环境整治，大变样。”寺上村党支部书记尚令文指着香沟路的街道指示牌，深有感触地说，香沟路过去叫臭沟路，臭沟这个名字是村民们代代相传叫下来的。市工商联驻寺上村第一书记陈伟勋在规划村庄道路时，征求群众意见，将臭沟路改成了香沟路。小小的改动，道出了村民对美好生活的向往。

“乡村道路尤其是一些无名村道，纵横交错，若非久居当地，往往很难辨识。”陈伟勋说，道路连接千家万户，与生产、生活息息相关，在脱贫攻坚、乡村振兴中发挥着十分重要的作用。寺上村是通往神灵寨景区的必经之路，规划村庄道路、设计安装街道指示牌有助于寺上村发展乡村旅游，建设美丽乡村。

“振兴南街、振兴北街是村内南北主干道，原本叫中街、二道街，规划道路时考虑到乡村振兴战略，希望更名后的乡村道路发挥出凝心聚力、助力前行的作用。”陈伟勋说。

近年，在市工商联的帮扶下，柏油马路穿村而过，村内道路实现了硬化，开通了通往县城的公交车，新建了停车场、水冲式公厕、图书室、家风馆、文化广场等。不仅如此，家家户户通上了自来水，每家每户都用上了洁净环保的天然气，道路边上放上了干净的垃圾桶，定期有垃圾车负责清运垃圾，道路两旁也安装了路灯，不少村民在政府的扶持下开起了农家宾馆………

“你还别说，咱寺上村越来越有城市样了。”站在幸福路的街道指示牌前，和乡亲们细数着家乡的新变化，代红波高兴得合不拢嘴。（记者 李冰 通讯员 李俊华 张凯）