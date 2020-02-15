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洛平：信心胜过黄金
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-11 08:18

　　“信心胜过黄金，必须更加坚定。”

　　市委书记李亚在市委十一届十三次全会上指出，在常态化疫情防控中完成今年目标任务、推进转型发展高质量发展、落实洛阳发展新定位，尤其要坚定信心、奋勇前行，真正变压力为动力、化挑战为机遇。在这样的重大场合，把信心摆在如此突出的位置予以强调，激荡的是“越是艰险越向前”的力量，给人的是“乱云飞渡仍从容”的底气。

　　当前的洛阳，与全国全省一样面临着严峻复杂的形势，疫情前期冲击与后续影响并存、供给侧问题与需求侧问题并存、新生问题与历史遗留问题并存、经济问题与其他领域问题并存。这“四大并存”问题，具体到洛阳来讲，呈现出实体经济面临的困难依然较多、消费需求复苏不够有力、外贸形势依然严峻、稳就业压力加大、财政增收难度加大等诸多表征，件件不容低估。

　　有信心，才会有力量、有希望。疫情发生以来，我们同时间赛跑、与病魔较量，全力以赴按下经济运行“重启键”“快进键”，扎实做好“六稳”“六保”“五提”，在“压力测试”中考出了“增速全省第一”的亮眼成绩。实践证明，无论遇到什么困难挑战，坚定信心始终至关重要。

　　信心是一种勇气，当格力克服重重困难复工，“戴着口罩”将损失的工期抢回来，创造出18个月投产的“洛阳速度”，我们坚信，只要有信心，天大的困难也挡不住奋进的脚步。信心是一种能力，当中信重工利用雄厚的技术储备，一个月内研制出国内首个防疫消毒机器人，以七成份额笑傲全国应急救援类机器人市场，我们坚信，只要发挥特色优势，就有底气激发全部潜能。信心是一种智慧，当“联企入企惠企助企”活动深入开展，成千上万企业享受到“一企一策”精准服务，我们坚信，只要方法务实管用，就有更多政策利好直达企业，激发洛阳发展的内生动力。

　　说到底，我们的信心，来自习近平总书记和党中央的领航导向，按照总书记和党中央的要求去做，一切工作都会方向明、路子正、效果好；来自洛阳发展面临的重大机遇和政策利好，把机遇抓住抓实、把政策用足用好，就能乘风破浪、行稳致远；来自洛阳发展走出的正确路子、具备的坚实基础、形成的良好态势，“一张蓝图绘到底”，就能育新机、开新局；来自全市上下凝聚的出彩正能量，心往一处想、智往一处谋、劲往一处使，就能谱写出彩新篇章。

　　不俗的发展业绩，从来不是在风平浪静中取得的。面对风雨迎难而上，放开手脚大干一场，洛阳当有“不管风吹浪打、胜似闲庭信步”的定力！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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