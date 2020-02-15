今年年底，洛阳餐饮打包外卖服务等行业将“限塑”

9日，美团外卖宣布，8日全国订单突破4000万个。昨日，记者联系美团外卖相关负责人得知，从4月到7月，洛阳美团外卖商家整体订单量实现四连增，月环比增长速度超过25%。

9日，美团外卖宣布，8日全国订单突破4000万个。昨日，记者联系美团外卖相关负责人得知，从4月到7月，洛阳美团外卖商家整体订单量实现四连增，月环比增长速度超过25%。

随着电商、快递、外卖等生产生活方式转变和新兴业态发展，塑料制品特别是一次性塑料用品的消耗量持续上升。我省印发的《加快白色污染治理促进美丽河南建设行动方案》(简称《行动方案》)要求，到今年年底，洛阳等4个试点市城市建成区商场、超市、药店、书店等场所及餐饮打包外卖服务和各类展会活动禁止提供、使用不可降解塑料袋；集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋，全面提供可降解购物袋、纸袋、布袋等产品。

《行动方案》还支持大型外卖平台将一次性餐具减量和替代情况作为平台进驻商户的审核条件，鼓励餐饮单位、大型外卖平台不主动提供一次性餐具，并增加“无须餐具”“使用可降解餐具”服务，通过积分奖励等方式引导消费者减少使用不可降解一次性塑料餐具。

目前，我市餐饮打包外卖服务是否提供可降解塑料袋、纸袋？记者对此进行了走访。

昨日，记者来到西工区纱厂西路一家杭州小笼包店看到，该店出售小笼肉包、小笼素包和各种粥。顾客需要外带时，店主用白色塑料袋装包子，用塑料杯装粥，并未提供纸袋。在纱厂南路，路边一个早餐摊摊主用印有“手抓饼”字样的纸袋装手抓饼。“手抓饼纸袋可以回收利用，比塑料袋环保。”摊主杜先生说。

随后，记者走进山村麦香健康西路店看到，该店主营包子、养生粥、刀削面等。当顾客点餐后，店长田女士用牛皮纸袋装包子，一个牛皮纸袋能装3个包子。

“这个店开业两年了，一直使用牛皮纸袋装包子，因为牛皮纸袋透气还上档次，是店里的一种特色。”田女士说，目前，该店一个月要使用8000个牛皮纸袋。

记者从华莱士开元店获悉，由于天气较热，来店里消费的市民不多，多数人选择点外卖。“华莱士开元店每天外卖使用120多个牛皮纸袋，汉堡也会装在纸盒里。”店长张女士说，如果顾客自己带走汉堡，店里会用塑料袋装汉堡，因为塑料袋的保温效果强于牛皮纸袋。

“老雒阳面馆的外卖食物，是用塑料餐盒和牛皮纸袋。”老雒阳面馆新区店一名店员说，塑料餐盒可在微波炉内加热食物，也可循环使用。

记者登录美团外卖平台发现，我市餐饮品牌连锁店使用牛皮纸袋和易降解、可微波炉加热的餐盒较多，这些商家的点评分数相对较高。“与食物的口味相比，外卖包装的颜值也很重要，牛皮纸袋、纸盒、环保餐盒等的使用，不仅颜值高，还能有效减少塑料袋使用，有助于加快白色污染治理，希望更多的餐饮商家使用。”喜欢点外卖的市民徐先生说。

美团外卖相关负责人介绍，2017年8月31日，美团外卖发起青山计划，致力于推动解决外卖行业环境保护问题，计划携手100家以上外卖包装合作伙伴，寻求新的包装解决方案，尽可能减少外卖塑料餐盒的废弃。

“关注白色污染治理”，期待您的参与！亲爱的读者，如果您对白色污染治理有好的意见和建议，或者您有制作环保布袋、纸袋的经验，请拨打电话15194553610与洛阳晚报记者联系。（记者 余子愚）