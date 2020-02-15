洛阳新安县仓头镇孙都社区：古村落奏起“小康交响曲”

近日骤雨初歇，碧空如洗。新安县仓头镇孙都社区午后十分安静，小街上明清古建筑比比皆是，尽管砖墙已然斑驳，瓦片上满是风雨侵蚀的痕迹，但这些硬山顶民居在阳光下仍显明亮。

一砖一瓦皆有故事，这是孙都社区给人的印象。

近日骤雨初歇，碧空如洗。新安县仓头镇孙都社区午后十分安静，小街上明清古建筑比比皆是，尽管砖墙已然斑驳，瓦片上满是风雨侵蚀的痕迹，但这些硬山顶民居在阳光下仍显明亮。

2016年，孙都社区被列入中国传统村落名录，2017年因著名导演张艾嘉执导、主演的影片《相亲相爱》在此取景，名噪一时。

至宝堂是王家老宅，翻修后成为一座古色古香的三进院，这里青砖铺地，檐牙高啄，花草繁盛，是孙都社区未来古街改造的重要参照。往前走，一面老墙上密密麻麻的竖写小楷字引人注意。“有年头了，我们管它叫‘宪法墙’。”孙都社区党支部书记杨光平介绍，墙上写的是新中国第一部宪法，其背后的院子早年是学堂，他在这儿上过课。

“宪法墙”旁边的一座院子是典型的清代民居，建于光绪二十八年(公元1902年)，伏天蝉鸣时更显其幽静。正房廊檐下，院子主人王度山正躺在椅子上悠闲地摇扇纳凉：“到现在，大梁、柱子都还可结实。”

王度山今年63岁，身子瘦但精神好，说起话来中气十足。20多年前，村里把这座小院分给了他，一家人从此住得安安稳稳，除两边的厢房前些年重新拾掇外，正房至今不漏不晃。2017年，张艾嘉拍摄《相亲相爱》，这里是主要取景地，王度山记得当时好多人跑来围观明星，热闹极了。

出院右拐继续前行，刚走过一个仿古牌坊，一座高大的砖石建筑便映入眼帘——孙都社区的地标性古建筑黑子楼。“黑子”即王黑子，据孙都社区《王氏宗谱》记载，他是明末时此处的财主，本名王应成，靠丝绸生意发家，乐善好施，与洛阳城里的达官贵人交好。明末动荡，他建起防匪、防盗的碉堡式建筑望京楼保民安乡，当地人俗称黑子楼。如今，黑子楼上杂草丛生，与白墙红瓦的小学比邻而居，一古一今两种建筑仿佛是历史的注脚。

按照规划，从至宝堂到黑子楼，孙都古街有200多米长，前期工作正在进行，不久将开工建设。

穿过314省道到村子另一侧，蜿蜒小路的尽头是一个很大的农业园区，20多座蔬菜大棚整齐分布，其间是四通八达的水泥路。居民宋荣正在大棚里收拾黄瓜，她手里忙着，脸上笑着，嘴里直夸日子好。

以省道为轴，尽占交通便利，一边建起古街发展乡村旅游，一边巩固种植、养殖产业效益，古村落孙都已经奏起了“小康交响曲”。（记者 赵硕 通讯员 郭建立 黄明 王纬地）

记者手记

在孙都，老门老户的街道里停着很多小汽车，历史气息与现代元素毫无“违和感”。村民既有稳重朴素的气质，又有积极向上的劲头，相信这里很快就会成为乡村旅游的新亮点。