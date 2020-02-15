未被普通高中录取 考生还有机会上高中吗？

自今日起，我市普通高中补录工作拉开帷幕，各校将以文件形式上报录取缺额。未被普通高中录取的考生，可在市教育局规定的时间内填报补录志愿。

自今日起，我市普通高中补录工作拉开帷幕，各校将以文件形式上报录取缺额。未被普通高中录取的考生，可在市教育局规定的时间内填报补录志愿。

分数高于我市中招最低控制线但没被录取，还有机会上高中吗？每个考生能填几个补录志愿？针对考生、家长关注的问题，市教育局中招办相关负责人进行了答疑。

●问：孩子考了400多分，由于志愿报得太高没被录取，还能参加补录吗？

答：可以。自今日起，各高中会以文件形式将录取缺额上报至市中招办，各校上报完录取缺额后，市中招办将根据录取缺额组织中招补录，补录时间确定后将通过媒体发布。

届时，今年参加中考并报考普通高中、未被市区高(完)中和民办学校录取且成绩在最低控制线295分以上的学生，可在补录阶段填报补录志愿，抓住上普通高中的机会。

●问：孩子只考了267分，补录时能选民办高中吗？

答：不行。按照规定，今年中招文化课成绩高于最低控制线295分的考生，方可在补录阶段填报补录志愿，补录学校包括有录取缺额的公办、民办高中；低于最低控制线的考生，只能改报中专志愿，不能参加补录。

●问：我们咨询民办高中时，学校工作人员说低于295分也能上该校，是真的吗？

答：不要轻信个别学校或个人的承诺，请家长提高警惕，以免上当受骗，造成不必要的损失。按照我省政策要求，各招生学校不得接受未被中招平台录取的学生，凡未被该平台录取的考生一律不能注册普通高中学籍。

此外，为规范招生、严控大班额，今年各高中录取后不允许办理借读，不允许接收借读生。

●问：补录时能填几所学校？低于学校原录取分数线，能通过补录录取吗？

答：不行。补录时，考生可从有录取缺额的学校中，选择一所学校进行填报。按照规定，补录分数线不得低于学校原录取分数线，直至录满为止。

●问：补录时间有几天？是到想报的高中填报志愿吗？

答：不是。按照往年情况，考生要登录中招平台填报补录志愿，不需要到高中现场填报。补录志愿填报时间一般为两天，请考生、家长关注洛阳晚报教育周刊微信公众号(lywbjyzk)发布的信息。(记者 焦琳 通讯员 常玉军)