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在希望的田野上绽放青春
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-11 08:10

　　青春因奋斗而出彩，人生因奉献而升华。

　　求学时代钟爱画画，把绘画作为梦想去追寻；部队历练不忘初心，退伍后重拾画笔；城市打拼心系故土，毅然回乡创办写生基地；二次创业披荆斩棘，小山村里闯出新天地；扎根乡梓共同致富，带动乡邻敲开小康大门……这是嵩县黄庄乡三合村返乡创业青年冯亚珂的“青春奋斗史”。靠着家乡山清水秀好风景，怀着一颗执着而炽热的心，建设“手绘小镇”、发展“写生经济”，他为这片深山里的土地带来无尽的活力与希望。

　　回望三合村的过去，交通闭塞、条件恶劣，山里刨食、世代受穷，在村民眼里，脱贫奔小康是“猴年马月的事”；审视三合村的现在，写生师生源源不断，家庭宾馆沿街林立，写生“乐道”、写生艺术中心、写生大食堂等设施纷纷修建，老井、旧宅、豆腐坊等景观经修复成了热景点，香菇、木耳、老粗布等特产经开发成了畅销货……对比三合村的“昔”与“今”，可以说变化有多大，奋斗就有多艰辛，奉献就有多可贵。也正是把个人努力融入脱贫攻坚和乡村振兴的时代大潮，冯亚珂的青春绽放出绚丽之花。

　　写满奋斗与奉献的人生，总能给人带来感动。冯亚珂“一支小画笔画出脱贫路”的励志故事，是以青春之我担时代职责的生动体现，也代表着新时代洛阳决战脱贫攻坚、决胜全面小康，在新起点开启乡村振兴新征程急需的青春力量。鲁迅有言，青年“所多的是生力，遇见深林，可以辟成平地的，遇见旷野，可以栽种树木的，遇见沙漠，可以开掘井泉的”。今天，广袤乡村已经是充满希望的田野、大有可为的热土，“充满希望”更要乘势而上，“大有可为”更待大有作为，尤须越来越多的“冯亚珂”投身于决战脱贫、圆梦小康的火热实践，让个人风华与洛阳发展同频，让澎湃青春与家国情怀共振。

　　“我将持续扎根农村，和乡亲们一起用辛勤双手‘画’出美好新生活。”这是冯亚珂常说的一句话，其中透着自信与坚定。既当追梦者，也当圆梦人，我们渴望看到，更多的青年人“到基层和人民中去建功立业”，让青春在希望的田野上尽情绽放！(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利]
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