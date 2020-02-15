洛阳促进数字经济和制造业深度融合 以融谋发展 以融创未来

推动数字经济与制造业深度融合，是实现高质量发展的重要抓手。“十三五”以来，我市积极实施融合攻坚，产业迈向中高端步伐不断加快：全省首个工业互联网标识解析二级节点顺利建成，智能化耐火材料能源管理行业平台入选国家制造业与互联网融合发展试点示范，全市上云企业3300余家，国家大数据新型工业化产业示范基地成功获批……

洛阳众智软件公司开发团队在开展技术攻关

推动数字经济与制造业深度融合，是实现高质量发展的重要抓手。

“十三五”以来，我市积极实施融合攻坚，产业迈向中高端步伐不断加快：全省首个工业互联网标识解析二级节点顺利建成，智能化耐火材料能源管理行业平台入选国家制造业与互联网融合发展试点示范，全市上云企业3300余家，国家大数据新型工业化产业示范基地成功获批……

产业融合成果加速裂变，持续迸发出洛阳发展的“乘数效应”。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，我市将促进数字经济和制造业深度融合，打造辐射周边地区的数据存储中心和云服务创新基地，进一步为高质量发展奠定基础、提供支撑。

插上“数字翅膀”

拓展工业互联网推进“以融促荣”

近2000家！

这是我市工业互联网平台搭载企业的最新数字。作为工业体系和互联网体系深度融合的新型平台，工业互联网能够将机器与机器相连，将农产品可追溯机制延伸至工业制品上，通过自动化、智能化的生产方式降低成本提高效率，推动制造业整体转型发展。

随着更多工业企业连接“上网”，我市离践行“互联网+先进制造业”新型融合发展之路的目标越来越近。

除了依托工业互联网打造“洛阳工业一盘棋”，我市企业还通过互联网、大数据、物联网等前沿技术，实现了从以机械化、自动化为主向数字化、网络化、智能化转变的“二次飞跃”。

洛邑古城内的无人超市

在洛建成的中国首座特种机器人智能化工厂，使得特种机器人生产效率提高30%以上，运营成本、产品不良品率降低30%以上，能源利用率提高20%以上，彰显了传统重型装备企业依托智能化改造，打造高质量发展的“洛阳模式”。

数据能成盈利手段。国家农机装备创新中心依托自身打造的农机信息化平台，可以随时监测销往各地的农机在线状态、机收数据，延伸出的相关服务不仅为客户作业提供便利，也为政府项目提供支撑。

造车不误拓展业务。中国一拖特专车公司在针对环卫车辆开展创新研发的同时，接连承担我市环城道路机扫工作、湖北省潜江市垃圾中转站运营管理工作，践行了车辆制造和综合服务的“两条腿走路”。

融合并非此消彼长，而是共同进步。有数据为证：今年上半年，我市服务业增加值同比增长1.3%，比一季度回升3.5个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长21.1%，制造业升级功不可没。

发力新基建

扩大5G应用场景丰富融合内涵

7日，栾川县首个基于移动5G网络的电话从县城拨出，电话的另一头是20多公里外的洛钼露天采矿现场。这标志着我省首个5G网络全覆盖县城正式诞生，也为我市以新基建领航新发展增添了一道新的风景线。

发力新基建，实现新发展。

市委十一届十三次全会指出，要积极抢抓国家实施新基建的机遇，加快推进5G网络、物联网、大数据、人工智能、工业互联网等的建设，推动传统基础设施“数字+”“智能+”升级。

洛阳国家大学科技园中原智造工业共享云平台大数据中心

蓝图已出炉——

根据《洛阳市加快5G发展深化应用引领行动计划(2020年—2025年)》，我市将打造“一园一云、两节点、三平台”，即以大数据产业园为依托建设国家大数据新型工业化产业示范基地、中部云基地，争取国家工业互联网标识解析二级节点、国家区块链节点，搭建工业互联网平台、公共服务平台和研发创新平台，加快打造中西部地区5G+融合创新示范城市。

合作快推进——

日前，我市与河南移动、河南联通、河南电信和河南铁塔4家电信企业签署战略合作框架协议，将在加快5G建设和应用引领等方面开展一系列深度合作，加快5G基础网络设施完成城乡覆盖，推动千兆5G、千兆宽带、千兆Wi-Fi小区接入，为推动洛阳产业转型、5G+应用发展带来积极影响。

成果正显现——

国内首台“5G+氢燃料”无人驾驶电动拖拉机、中信重工5G+智能安防机器人、一拖集团5G+智能工厂、洛宁县人民医院5G+远程会诊、龙门石窟5G+智慧旅游……5G+典型示范场景不断出现，基于新基建战略涌现的新应用不断刷新。我市迄今累计建成开通5G基站3110个(含试验站)，率先实现5G中心城区连续覆盖和县城建成区基本覆盖，全市5G用户数量近50万。

中信重工工作人员在检测智能安防机器人

计熟事定，举必有功。随着我市在5G基础设施建设和应用等领域开展更多务实合作，着力打造“网、用、产、研”一体的5G发展格局，洛阳将在新一轮发展中占领制高点、争取更多话语权，通过5G创新应用为副中心城市建设注入新的动能，实现新的发展。

推进融合发展

加快传统基础设施“数字+”和“智能+”升级

融合是推动制造业高质量发展的有效途径。

当前，鼓励制造企业和互联网企业深度合作，开展基于大数据应用的创新业务，推动数字技术在制造业研发、设计、制造、管理等领域的深化应用，加快重点制造领域数字化、智能化，已成为越来越多城市发展的共识。

《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》进一步明晰了我市推进融合发展的途径：要加快5G网络推广应用，推动传统基础设施“数字+”和“智能+”升级，实施无人驾驶、远程医疗、智慧交通等示范工程，培育智能制造综合服务商，打造辐射周边地区的数据存储中心和云服务创新基地。在2020年，新建5G基站2900个，实现中心城区和县城区域网络全覆盖；建设100个智能公交站厅，实现公交场站智能监控全覆盖。到2023年，布局建设5G产业创新中心、技术研究院等平台，中部云基地建成投用。

市工信局负责人表示，下一步我市将抢抓新基建机遇，推进互联网、大数据、5G技术与实体经济融合，促进先进制造业与现代服务业深度融合，为高质量发展奠定基础、提供支撑。通过推进制造业与互联网深度融合，培育发展新动能，打造辐射中原城市群的洛阳工业互联网标识解析体系区域节点，推动传统动能数字化转型；通过推动制造业与现代服务业深度融合，厚植发展潜力，鼓励支持我市龙头企业由产品供应商向系统解决方案服务商转型，推动“洛阳制造”向“洛阳创造”转变。

展望未来，随着融合发展持续推进，新动能集聚加速，洛阳高质量发展必将再攀高峰！（记者 陈曦 通讯员 翟芳芳）(图片均为资料图片)