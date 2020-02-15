洛阳今天多云到阴天 气温24℃到32℃

今天多云到阴天，下午到夜里转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，气温24℃到32℃。
昨日，气温高湿度大，妥妥的“桑拿天”。
在相同的温度下，相对湿度越大，体感温度的增幅就越明显。当气温、日照、相对湿度超过一定的条件时，人们容易出现情绪“中暑”。想顺利度过“桑拿天”，需要保证充足的睡眠，及时补充水分，外出应避开正午时段。此外，风油精、藿香正气水等解暑药品也可以备一些。
今明两天，除了酷暑难耐、热浪滚滚，还有疾风骤雨。市气象台根据最新的气象资料分析，短期受副热带高压和东移西风槽共同影响，我市有一次较明显的降水天气过程。
预计今天多云到阴天，下午到夜里转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，气温24℃到32℃。明天阴天有中阵雨，局部地区有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，气温23℃到30℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
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