洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天多云到阴天 气温24℃到32℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-11 08:06

　　昨日，气温高湿度大，妥妥的“桑拿天”。

　　在相同的温度下，相对湿度越大，体感温度的增幅就越明显。当气温、日照、相对湿度超过一定的条件时，人们容易出现情绪“中暑”。想顺利度过“桑拿天”，需要保证充足的睡眠，及时补充水分，外出应避开正午时段。此外，风油精、藿香正气水等解暑药品也可以备一些。

　　今明两天，除了酷暑难耐、热浪滚滚，还有疾风骤雨。市气象台根据最新的气象资料分析，短期受副热带高压和东移西风槽共同影响，我市有一次较明显的降水天气过程。

　　预计今天多云到阴天，下午到夜里转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，气温24℃到32℃。明天阴天有中阵雨，局部地区有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，气温23℃到30℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 新唐街项目：加紧建设商业街 打造文旅...
  • 甘泉河湿地：风光好 惠民生
  • 提前完成！今年洛阳市老旧小区改造重...
  • 伏牛山乡村振兴人才教育中心加紧建设
  • 配齐了！洛阳这两个区有了专职疾控机构
  • 伊川龙凤古镇：荒沟变景区 乡村文旅兴
  • 洛阳老城东、西大街：老街添新景 古今...
  • 洛阳玻璃厂路高架施工忙
  • 今年以来，洛阳全市城镇新增就业7.6万人
  • 未被普通高中录取 考生还有机会上高中...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月6日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    伊川龙凤古镇：荒沟变...
    孟津会盟镇同盟山沟域...
    洛阳老城东、西大街：...
    新唐街项目：加紧建设...
    精彩热帖

    破壁机上楼记

    城市印象

    小背篓

    中原明珠下的风与白纱
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605