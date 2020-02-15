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配齐了！洛阳这两个区有了专职疾控机构
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-10 19:42

　　10日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，由该中心派驻伊滨区、高新区的疾病预防控制所工作人员已正式到岗，各项工作正有序展开。这两个疾病预防控制所，填补了伊滨区、高新区没有专职疾控机构的空白，也将进一步筑牢辖区居民健康防线。

　　突如其来的新冠肺炎疫情，对区域公共卫生安全敲响了警钟。我市卫生健康部门突出问题导向，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，持续完善重大疫情防控体制机制、健全公共卫生应急管理体系。

　　家门口多了疾病预防控制所，大家的生命健康多了哪些保障？记者带您看一看。

　　对发热门诊进行规范化改造，居民看病更安心

　　10日上午，在伊滨区李楼镇卫生院发热门诊，工作人员正对新规划的病区逐一布置。“这是伊滨区疾病预防控制所给我们的建议，发热门诊要进行‘三区两通道’规范化改造。”该卫生院院长李金海介绍，以前发热门诊没有严格分区，如果出现疫情，极易发生交叉感染，经过规范化改造后，清洁区、污染区、隔离区互不影响，还有专门的病人通道、医生通道，“不管是居民看病还是医生出诊都更安心了”。

　　尽管刚到岗几天，伊滨区疾病预防控制所的7名工作人员已经对辖区内的5个乡镇卫生院、3家民营医疗机构进行了摸底，并与相关负责人进行了座谈，对发热门诊设置、防疫人员管理等给出了建议和整改意见。

　　“下一步，我们将针对秋冬季聚集性疫情防控工作进行梳理，对应急物资进行储备，查漏补缺，并对重点单位和人员进行相关的流行病学调查等培训。”伊滨区疾病预防控制所所长张广武说。

　　预防性消杀更有针对性，公共卫生事件响应更早更及时

　　除了改造发热门诊，李金海还在配合伊滨区疾病预防控制所准备一场预防性消杀。

　　“去年，我们这儿有个村子是登革热疫情点，夏秋季为登革热高发季节，疾病预防控制所打算对这里进行一次大规模集中消杀。”李金海说，区里有了专职的疾控机构，免去了不少中间环节，防疫工作从技术到人员都有了保障，“老百姓心里也踏实”。

　　在高新区疾病预防控制所，针对该区传染病防控力量薄弱、重点传染病监测率低、流行病学调查能力不足及疫苗接种率不高等问题，工作人员也制定出了针对性的举措。

　　“我们的目标就是强基层、补短板，手把手提升人员业务能力、技术素养，争取尽早将各项指标补上来。”高新区疾病预防控制所所长李云霞说，将进一步织密防护网，做到公共卫生事件响应更早更及时，防控处置更及时有效，为大家营造更安全的健康环境。

　　目前，在高新区管委会的协调下，高新区疾病预防控制所已逐步摸清了辖区4个办事处、2个卫生服务中心、3家卫生院、2家二级以上医疗机构公共卫生服务的运行模式，并召集部分负责人进行座谈，对传染病防控、计划免疫接种及结核病人管理、慢性病登记管理等业务进行了相关指导。

　　提醒：天气炎热，预防传染病莫大意

　　针对夏秋季特点，伊滨区、高新区疾病预防控制所也对辖区居民积极开展健康教育，提醒大家注意预防传染病。咱们一起学一学——

　　●注意饮水卫生，预防肠道传染病。夏季雨量充沛，大家特别要注意饮水卫生安全，应饮用开水或瓶装水，不要饮用生水或地表水，特别是农村家里有水井的更应注意，以防水源水被污染造成的疾病传播，如感染性腹泻、伤寒、痢疾等。注意经常及时地清理居室周边雨水，特别做好厕所、垃圾、粪便管理等关键环节的卫生。发现饮水出现异常时要及时报告当地卫生部门。

　　●定期清洗消毒盛水容器。居民家中的盛水容器包括存放或储存生活饮用水的水杯、水壶、水缸、水桶等，为保证盛水容器不对生活饮用水造成污染，应进行定期清洗、消毒处理，以清除盛水容器中的沉淀物，防止微生物生长繁殖。

　　●注意餐饮卫生。旅游及就餐时应切实注意饮食、饮水卫生，避免在卫生条件差的摊点就餐，慎食生食，特别注意勿食用未煮熟的菜、豆及海产品，防止病从口入；要注意包装食品标签，不食用过期食品和没有标注有效期的食品。避免接触活禽，特别是来路不明的禽类和病死禽。(洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 耿梅 梁秀梅)
[ 责任编辑：席倩倩]
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