洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳将全面推行党委(党组)书记党支部工作联系点制度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-10 17:38

　　洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，洛阳市委组织部近日印发《关于做好党委(党组)书记及班子成员党支部联系点工作的实施方案》，提出要通过建立党委(党组)书记及班子成员党支部工作联系点，进一步压实各级党委(党组)书记抓支部的政治责任，着力提升基层党组织的政治领导力、组织动员力、治理管控力、统筹协调力、宣传引导力。

　　洛阳市委组织部相关负责人介绍，建立党支部联系点的主体主要是市、县(市)区和乡(镇、街道)党(工)委书记及班子成员，按照《中国共产党党组工作条例》设立的党组(党委)书记及班子成员。各级党委(党组)书记及班子成员在本人党组织关系所在党支部之外，原则上在本单位、本系统或分管领域行业确定1个党支部作为联系点，也可依托单位、领导干部现有联系的贫困县(乡、村)等帮扶点中建立联系点，注重联系后进党支部。各级地方党委领导班子成员党支部工作联系点应覆盖各个领域。

　　联系工作重在指导帮助所联系党支部查摆突出问题，拿出治本之策，促使转化提升，把联系点党支部打造成先进党支部。主要抓好强化理论武装、突出政治功能、健全组织体系、建强带头人队伍、推动基层治理、落实基本制度、加强基础保障、联系服务群众、开展政策宣讲等工作。党委(党组)书记及班子成员每年至少深入联系点2次，以“解剖麻雀”的方式掌握实情，协调解决1至2个突出问题，帮助转化提升。

　　按照相关工作安排部署，目前洛阳市市级党员领导干部已全面建立联系点，8月20日前，市、县、乡领导班子党员领导干部党支部联系点由组织人事部门建立台账并报上级备案，其他单位党员领导干部由其行业指导部门的组织人事部门建立台账并报同级组织人事部门备案。每个党支部工作联系点联系周期一般为2年时间，原则上要保持相对固定，到期后重新确定。各级组织人事部门要高质量抓好党支部联系点工作推进和任务落实，对工作滞后、推进不力的，要严肃批评、坚决纠正；对消极对待、敷衍应付，甚至搞形式走过场的要通报问责。（洛报融媒记者 孙小蕊 通迅员 王国辉）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将大力发展新一代信息技术 让更多...
  • 《洛阳市美丽乡村住宅方案示范图集》...
  • 万基控股与天瑞集团签约合作建设循环...
  • 定了！洛阳今年首场现场招聘会将于13...
  • 11日，本科提前批开始征集志愿
  • 电动车安装遮阳篷会易发生事故 为了您...
  • 河南定向培养士官体检、面试最低分数...
  • 洛阳今天晴天到多云局地有阵雨 气温23...
  • 洛宁县兴华镇沟门村：“竹梦小镇”的...
  • 洛阳市完成首票跨境电商模式转关业务
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月6日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛阳16对战“疫”情侣...
    绿意萦绕古今交融 天街...
    伊川县洁泊村：党员传...
    伊川龙凤古镇：荒沟变...
    精彩热帖

    模特随拍

    城市印象

    街遇

    晚荷恋
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605