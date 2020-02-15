央视《走村直播看脱贫》节目团队来到洛阳栾川重渡村

今天，由中央广播电视总台财经节目中心主办的大型融媒体活动———《走村直播看脱贫》节目团队来到洛阳市栾川县重渡村，为明天的直播活动做准备。

今天，由中央广播电视总台财经节目中心主办的大型融媒体活动———《走村直播看脱贫》节目团队来到洛阳市栾川县重渡村，为明天的直播活动做准备。

《走村直播看脱贫》是中央广播电视总台财经节目中心做好脱贫攻坚宣传的重要举措。该活动将走进全国20多个省、自治区、直辖市的脱贫村，挖掘鲜活脱贫故事，直击村容村貌巨变，展现村民如何突破生存发展困境、走向致富之路的历程。

栾川县重渡村，被誉为“中国农家宾馆第一村”。1999年，重渡村有耕地300余亩，人均耕地面积不足三分，且85%为山坡薄地，年人均收入不足400元。20余年来，重渡村依托重渡沟风景区，以“吃农家饭、住农家院、观农家景、享农家乐、购农家物＂吸引游客，探索出了一条“以旅助农、以旅促农、以旅富农＂的乡村发展旅游新路子。如今，重渡村户均年纯收入达20多万元，人均年纯收入超过4万元。

8月11日，《走村直播看脱贫》将在重渡村聚焦村民的“致富经”，并通过中央广播电视总台央视财经频道、央广经济之声、中国交通广播、央视财经新媒体进行播出。

广播电视直播：

央视财经频道、央广经济之声、中国交通广播。

新媒体直播平台：

央视财经客户端，央视财经微博等网络端口。

观看时间段：

1、上午：10点(新媒体直播)

2、中午：12:00-13:00(广播电视直播)

3、晚上：20:30央视财经《经济信息联播》。

观众可通过下载央视财经APP观看直播。（洛报融媒记者 李三旺）