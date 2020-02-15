洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

央视《走村直播看脱贫》节目团队来到洛阳栾川重渡村
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-10 16:45

　　今天，由中央广播电视总台财经节目中心主办的大型融媒体活动———《走村直播看脱贫》节目团队来到洛阳市栾川县重渡村，为明天的直播活动做准备。

　　《走村直播看脱贫》是中央广播电视总台财经节目中心做好脱贫攻坚宣传的重要举措。该活动将走进全国20多个省、自治区、直辖市的脱贫村，挖掘鲜活脱贫故事，直击村容村貌巨变，展现村民如何突破生存发展困境、走向致富之路的历程。

　　栾川县重渡村，被誉为“中国农家宾馆第一村”。1999年，重渡村有耕地300余亩，人均耕地面积不足三分，且85%为山坡薄地，年人均收入不足400元。20余年来，重渡村依托重渡沟风景区，以“吃农家饭、住农家院、观农家景、享农家乐、购农家物＂吸引游客，探索出了一条“以旅助农、以旅促农、以旅富农＂的乡村发展旅游新路子。如今，重渡村户均年纯收入达20多万元，人均年纯收入超过4万元。

　　8月11日，《走村直播看脱贫》将在重渡村聚焦村民的“致富经”，并通过中央广播电视总台央视财经频道、央广经济之声、中国交通广播、央视财经新媒体进行播出。

　　广播电视直播：

　　央视财经频道、央广经济之声、中国交通广播。

　　新媒体直播平台：

　　央视财经客户端，央视财经微博等网络端口。

　　观看时间段：

　　1、上午：10点(新媒体直播)

　　2、中午：12:00-13:00(广播电视直播)

　　3、晚上：20:30央视财经《经济信息联播》。

　　观众可通过下载央视财经APP观看直播。（洛报融媒记者 李三旺）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将大力发展新一代信息技术 让更多...
  • 《洛阳市美丽乡村住宅方案示范图集》...
  • 万基控股与天瑞集团签约合作建设循环...
  • 定了！洛阳今年首场现场招聘会将于13...
  • 11日，本科提前批开始征集志愿
  • 电动车安装遮阳篷会易发生事故 为了您...
  • 河南定向培养士官体检、面试最低分数...
  • 洛阳今天晴天到多云局地有阵雨 气温23...
  • 洛宁县兴华镇沟门村：“竹梦小镇”的...
  • 洛阳市完成首票跨境电商模式转关业务
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月6日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛阳16对战“疫”情侣...
    绿意萦绕古今交融 天街...
    伊川县洁泊村：党员传...
    伊川龙凤古镇：荒沟变...
    精彩热帖

    模特随拍

    城市印象

    街遇

    晚荷恋
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605