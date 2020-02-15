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洛阳籍青年教师霍奕瑾为世界顶级艺术学院设计奖杯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-10 16:50

       31岁的洛阳籍青年教师霍奕瑾，为英国皇家艺术学院信息体验设计奖的颁奖典礼，设计了一座虚拟而真实的奖杯。

　　今日，记者采访到正在成都参加由中国文物保护基金会主办的设计师驻留项目的霍奕瑾，请他来讲讲这件奖杯背后的故事。

　　今年31岁的霍奕瑾目前任教于中央美术学院。他在2014年至2016年，在英国皇家艺术学院信息体验设计系(缩写为IED)读硕士，其毕业作品《天青》曾荣获学院大奖，最近刚成为该校的客座讲师。英国皇家艺术学院是目前世界上学术排名第一的艺术与设计学院(QS国际大学学科排名)，也是全世界唯一的全研究制艺术学院。

　　他说，他是上个月初接到学院信息体验设计系主任和他的导师的邮件，邀请他为该系设计年度奖杯，并在当地时间7月23日19:00出席线上颁奖典礼。

　　接到设计任务后，霍奕瑾一直在思考一个问题：如果在颁奖典礼上颁发给学生的是奖杯的图片或影像，那么这个“奖杯”对学生而言究竟是一个虚拟的存在还是一个物理的存在呢？如果它注定是虚拟的，奖杯的形式或可突破物理材料的束缚。于是，霍奕瑾选择了将虚拟和现实相结合，来赋予这座奖杯以新的灵魂。

　　最终，他的设计呈现为一个云团状的3D打印物，上面环绕着皇家艺术学院的标志、IED字母，以及电路板、感应器、焊枪等IED学生常用的工具，这个“奖杯”看上去甚至更像是一件装置。实际上，这是一个立体的“影幕”，一段虚拟的影像与舵机驱动的实体同步转动、叠加，使奖杯介于真实与虚拟之间。

　　当“奖杯”徐徐旋转时，时而呈现为真实的色彩与质感，时而呈现为虚拟的模型网络，时而呈现为飞行的数字代码，时而呈现为光洁的雕塑形态，时时处于转动和转化之中。

　　霍奕瑾说，在新冠肺炎肆虐全球的背景下，很多学校选择线上授课、展览与颁奖，实质都是数字的汇聚，是“信息”与“体验”的相互转化。这个真实且虚拟的奖杯可以被视作这个真实且虚拟的学期的象征，获奖学生不管在世界哪个地方，都可以获得一个3D文件，通过3D打印来重建奖杯实体。（洛报融媒记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：崔利利]
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