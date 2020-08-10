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伊川龙凤古镇：荒沟变景区 乡村文旅兴

　　近日，记者在伊川县龙凤古镇沟域经济示范带看到，倚壕沟而建的青灰色建筑群古香古色，靓姿显现。昔日的荒沟，如今“变身”景区古镇。龙凤古镇是伊川县为盘活沟域经济开发的“文农旅”综合性项目。为治理荒山，发展乡村文化旅游产业，振兴乡村经济，该县城关街道南府店社区于去年8月开工兴建龙凤古镇。该古镇位于县城西北约3公里处，占地5000余亩，总投资30亿元。总体规划为“宋韵古镇、生态民宿酒店、颐养中心、游乐天地、休闲农庄”五大板块，“食、住、行、赏、购、娱”六大业态，创建一种集旅游商业、休闲娱乐和民俗旅游文化相互融合渗透的全新运营模式。

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来源： 洛阳网    2020-08-10 16:48 [ 责任编辑： 王亮亮（见习） ] 返回洛阳网首页>>
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