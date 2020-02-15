还贷周转金滞纳金减免 洛阳为企业节约融资成本4700万元

今日上午，市政府新闻办举办“聚力‘六稳’‘六保’加快建设副中心”专题第二场新闻发布会。本场新闻发布会以“稳金融”为主题。

今日上午，市政府新闻办举办“聚力‘六稳’‘六保’加快建设副中心”专题第二场新闻发布会。本场新闻发布会以“稳金融”为主题。

市金融工作局副局长马亚利介绍，今年以来，我市通过推进实施主办银行跟踪服务、政策宣讲产品推介、线上线下银企对接、企业上市专项培育等一系列举措，全面落实“应贷尽贷、应延尽延、应降尽降”要求，全力把企业稳住，把就业保住。

截至6月末，全市金融机构人民币各项贷款余额5324.4亿元，较年初增加471.9亿元，同比增长15.6%，增速高于全省0.6个百分点，高于全国2.1个百分点。全市资本市场融资217.5亿元，完成省定全年目标任务的65.9%，融资额比去年同期增加20.9亿元。

在加大“重点领域”金融服务力度方面，我市按照“特事特办、一企一策”服务原则，为100家市属重点企业逐一确立主办银行，实行分行领导、支行领导、客户经理三级分包机制，强化服务，全力支持重点企业发展。截至6月末，全市金融机构今年累计为100家市属重点企业提供资金支持137.5亿元。在此基础上，对全市3000余家规模以上工业和重点服务业企业，逐一确立主办银行，“一对一”建立专案推进、专班服务、专人跟踪、专项考核工作机制，推动企业融资能力和银企互信水平进一步提升、融资成本进一步降低。

在强化中小微企业专项金融服务方面，出台还贷周转金滞纳金减免政策，截至6月末，共办理还贷周转金业务650笔，为企业节约融资成本4700万元。融资担保机构、小额贷款公司等地方类金融机构，对中小微企业持续加大续贷续作力度，主动减费让利。上半年，地方类金融机构融资费率较疫情前下调20%，累计减免担保费、利息等各项费用共计1400余万元。截至6月末，全市中小微型企业贷款余额2825.3亿元，较去年同期增加407.5亿元，同比增长16.9%，高于各项贷款增速1.3个百分点。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李迎涛 文/图)