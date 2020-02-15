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洛宁县兴华镇沟门村：“竹梦小镇”的筑梦路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-10 08:53

　　6日下午3时许，沟门村村民丁苟旦拎着鸟笼，哼着小曲走下山坡。72岁的他精神矍铄，悠然自得。他在坡下的一处空地驻足，这里聚着三五村民，下象棋的男人、纳鞋底的妇女、抽旱烟的老翁……不看远处的高山，您会误以为这是公园里的市井生活。

　　沟门村位于洛宁县兴华镇，隐匿于大山深处，竹林遍地，竹香扑鼻。自从沟门村摘掉“贫困帽”，村民的生活好了，日子过得也悠闲起来。

　　“咱村有啥特色？”记者问。“竹子多呀！”丁苟旦指着近处的竹林说。现在，沟门村有了新名字——“竹梦小镇”。世世代代生活在竹林边，大多数村民会竹编工艺。丁苟旦就是村里的能人，他不仅会编竹篮、竹筐，还会用竹子做鸟笼。“我做了二三十个鸟笼。走，去我家看看……”说起这手艺，丁苟旦便滔滔不绝起来。

　　记者随他走进院子。院里种着各种果树，墙上挂着大小不一的鸟笼，闻着果香、听着鸟鸣，好悠闲的生活。

　　“我两天就能做好一个鸟笼。”说着，丁苟旦坐到房檐下，拿起工具演示给竹条钻眼儿。“现在会用竹子做东西的村民不多了，年轻人也不学，我总担心以后村里没人会这门手艺。”丁苟旦边干活边说。这些天，他的顾虑打消了，因为村党支部书记白光武告诉他，村里要传承发展竹编工艺，挖掘手工艺能人，年过古稀的丁苟旦也将“上岗”。

　　去年，沟门村以丰富的竹林资源为中心，以豆腐制作工艺展示体验、微缩盆景创作和竹林康养等产业为支撑，打造“竹梦小镇”，发展竹文化旅游，引领村民以竹致富。

　　“竹梦小镇”生态园区离丁苟旦的家不远，分为竹林观赏、特色餐饮、绿色采摘等区域，预计10月初试营业。届时，村民们会在园子里展示竹编工艺，售卖工艺品。丁苟旦信心满满地说：“原来我有手艺，没赚钱的路子。现在编竹篮能赚钱，大家肯定会重拾这门手艺。”

　　“丁伯，您有开家庭宾馆的新点子没？”白光武推门进院。现在，村里支持村民把自家改建成家庭宾馆，经营特色小吃，拓宽增收的路子。这些天，白光武忙着挨家挨户地了解情况。

　　“构思好了，美着哩！”见到白光武，丁苟旦连忙迎上去，边比画边说规划，越说越带劲，“我在院里铺条路，再盖座新房子当宾馆……”

　　“您别盖新房子！”白光武打断他的话，“您的老房子是土坯墙、老柱子、老门框，有乡土味，干脆修旧如旧，改成宾馆肯定吸引人。您再在院里做点儿竹子工艺品，不出家门照样赚钱。”

　　听白光武这么说，丁苟旦喜笑颜开，他说：“原来我是贫困户，没钱装修房子。现在孩子们都打工赚钱了，我的钱袋子也鼓了。你别看我年龄大，遇到机遇，也要大干一场。”（记者 何奕儒 通讯员 赵笑菊 实习生 朱奕璇）

　　记者手记

　　在沟门村，有不少像丁苟旦一样看似悠闲实则干劲十足的村民。沟门村深化文旅融合，助推沟域经济发展，拓宽村民增收致富的路子。村子在发展旅游的同时，不忘挖掘传统工艺，不仅村民的钱袋子鼓了，传统工艺也留住了。
[ 责任编辑：崔利利]
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