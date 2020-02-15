吴晓朝：博士毕业参军 献身科技强军

“我是博士毕业后参军的，现在是军队一名科研工作者。”5日，中国人民解放军驻洛某部副研究员吴晓朝告诉记者。

“我是博士毕业后参军的，现在是军队一名科研工作者。”5日，中国人民解放军驻洛某部副研究员吴晓朝告诉记者。

吴晓朝是江西人，生于1977年，2003年入党。2006年11月，他从华南理工大学博士毕业，随后参军。做出参军的决定前，他已获得留校任教的机会。

“当时，驻洛某部需要从事相关领域研究的专业人员，我听说后想报名试试。”吴晓朝说，他参军的动力主要来自家庭，他的爸爸和弟弟都曾参军，因此他的骨子里有军人情结。

他的想法获得了父母和弟弟的支持，但是也引起导师和女朋友的反对。“导师认为我去部队，对学校来说是一个损失。女朋友在广州一所高校任教，她想留在广州发展。”吴晓朝说，在他的动员下，女朋友辞去工作，与他一起来到洛阳，两人喜结良缘。

“硕士、博士，在部队首先是一名战士。”到部队后，吴晓朝和新兵一样，接受了6个月的基础训练。“站军姿，一站一上午。”吴晓朝回忆道，好在他当时年轻，基础训练顺利过关，“部队讲究铁一样的纪律，这对于刚走出高校的我来说是一种考验”。

吴晓朝说，幸运的是，他从一名干事那里获得了一句忠言，如今已成为他的座右铭：“来到部队，就要默默无闻作奉献。”他很快放下博士的架子，以一名新兵的标准严格要求自己，适应了部队的工作环境，埋头苦干，用心从事科研工作。

由于要执行试验任务，吴晓朝常年在外工作，如果工作和生活上遇到困难，部队会主动帮忙解决，让他和家人感受到部队大家庭的温暖。

自2011年以来，吴晓朝带领技术骨干，多次为中铝洛铜解决技术难题。有一次，他带领专家组仅用了8天时间便攻克技术难题，为企业挽回经济损失300余万元。为了表达对吴晓朝和部队的感谢，中铝洛铜专门制作了写有“军企共建、鱼水情深、技压群雄、助企发展”的牌匾，送到部队。

吴晓朝在部队的突出表现，让他获得诸多荣誉：军队科技进步二等奖，驻洛某部“优秀共产党员”“学术工作先进个人”，还当选为“河南省拥政爱民先进个人”等。

现在，吴晓朝已在洛阳安家，他和家人越来越喜欢这座城市。“洛阳气候适宜，交通便利，发展潜力巨大，我很荣幸加入驻洛部队，能够发挥个人专业优势，为科技强军和地方发展做出积极贡献。”吴晓朝说。（记者 余子愚 通讯员 邬丹）