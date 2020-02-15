洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛平：靠创新创业引领内循环
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-10 08:32

　　“靠创新创业引领内循环，以数字经济赋能内循环。”

　　在洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议暨自创区建设领导小组会议上，市委书记李亚站位当前大背景、大格局，围绕“内循环”作出“新”部署，强调要从育新机开新局的时代背景下提升加快创新发展的政治站位，让创新驱动成为洛阳高质量发展的动力引领。

　　“大疫当前，百业艰难，但危中有机，唯创新者胜。”当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩，“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，牢牢把握扩大内需这一基本点，是中国经济“育新机、开新局”的战略选择，更是高质量发展的内在要求。从一定角度看，无论是打通生产、分配、流通、消费各个环节，还是发力新型基础设施建设，抑或是加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，在“不稳定性不确定性明显增强”与“不平衡不充分问题仍然突出”的“四不交织”下，“创新创业”的价值无疑更为凸显。

　　创新是引领发展的第一动力，更是洛阳破题跨越的“题眼”。当“内循环”正在重构发展格局，我们要化危为机、勇开新局，更要抓住机遇、乘势而上。创新是落实“六稳”“六保”“五提”要求、确保圆满实现全年经济社会发展目标的重要支撑，也是洛阳副中心城市建设的重要要求，在后疫情时代育新机开新局工作中具有十分重要的作用。可以说，不创新就没有洛阳“凤凰涅槃”的突围，更没有洛阳“展翅翱翔”的未来。

　　看今年的洛阳，从爱森生物等企业以创新打开战“疫”市场，到“嗨购洛阳·格力奇妙夜”等电商直播之风吹进洛阳城，再到打造“古都夜八点”培育消费新业态，技术创新、模式创新、业态创新带来的改变，既为我们增添了战胜疫情的底气，也为引领内循环开辟了新路。进一步激发创新创造活力，就要找准高端产业中产业链供应链的薄弱环节，加快打通全流程的创新链条，在自主、融合、基础研究上进一步发力，通过集成研究、集成攻关来提升整体创新水平，实现外源型创新向内源型创新转变，加快推进现代创新体系建设。

　　有人说，“创”是“仓”字加“立刀”，“仓”是仓储、积累，“立刀”是开刀、革新之意。立足洛阳丰厚的创新资源禀赋，牢牢抓住创新这个活力源泉，始终保持敢闯敢创的勇毅和自我革新的劲头，我们必将以创新创业形成盎然的生机和活力，“破局”后疫情时代，“助跑”国内大循环，为副中心城市建设带来强劲动力支撑。（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 绿意萦绕古今交融 天街美景市民乐享
  • 热热热！洛阳下周气温连续7天超30℃ ...
  • 洛阳16对战“疫”情侣举行中式集体婚礼
  • 偃师至洛阳806路城际公交开通
  • 驻村第一书记化身“带货官” 推介鸦岭...
  • 洛阳高新区新添一所小学 今秋投用
  • 二里头遗址如何被认定为夏都？专家披...
  • 包容审慎监管！洛阳出台市场监管领域...
  • 11日，本科提前批开始征集志愿
  • 李亚主持召开市委常委会（扩大）会议...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月6日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    101岁的白卷：每天要吃...
    捷报！“洛阳造”巨无...
    新型节能烟叶烤房在洛...
    2020年宜阳县全民健身...
    精彩热帖

    模特随拍

    城市印象

    街遇

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605