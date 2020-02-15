洛平：靠创新创业引领内循环

“靠创新创业引领内循环，以数字经济赋能内循环。”在洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议暨自创区建设领导小组会议上，市委书记李亚站位当前大背景、大格局，围绕“内循环”作出“新”部署，强调要从育新机开新局的时代背景下提升加快创新发展的政治站位，让创新驱动成为洛阳高质量发展的动力引领。

“靠创新创业引领内循环，以数字经济赋能内循环。”

在洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议暨自创区建设领导小组会议上，市委书记李亚站位当前大背景、大格局，围绕“内循环”作出“新”部署，强调要从育新机开新局的时代背景下提升加快创新发展的政治站位，让创新驱动成为洛阳高质量发展的动力引领。

“大疫当前，百业艰难，但危中有机，唯创新者胜。”当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩，“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，牢牢把握扩大内需这一基本点，是中国经济“育新机、开新局”的战略选择，更是高质量发展的内在要求。从一定角度看，无论是打通生产、分配、流通、消费各个环节，还是发力新型基础设施建设，抑或是加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，在“不稳定性不确定性明显增强”与“不平衡不充分问题仍然突出”的“四不交织”下，“创新创业”的价值无疑更为凸显。

创新是引领发展的第一动力，更是洛阳破题跨越的“题眼”。当“内循环”正在重构发展格局，我们要化危为机、勇开新局，更要抓住机遇、乘势而上。创新是落实“六稳”“六保”“五提”要求、确保圆满实现全年经济社会发展目标的重要支撑，也是洛阳副中心城市建设的重要要求，在后疫情时代育新机开新局工作中具有十分重要的作用。可以说，不创新就没有洛阳“凤凰涅槃”的突围，更没有洛阳“展翅翱翔”的未来。

看今年的洛阳，从爱森生物等企业以创新打开战“疫”市场，到“嗨购洛阳·格力奇妙夜”等电商直播之风吹进洛阳城，再到打造“古都夜八点”培育消费新业态，技术创新、模式创新、业态创新带来的改变，既为我们增添了战胜疫情的底气，也为引领内循环开辟了新路。进一步激发创新创造活力，就要找准高端产业中产业链供应链的薄弱环节，加快打通全流程的创新链条，在自主、融合、基础研究上进一步发力，通过集成研究、集成攻关来提升整体创新水平，实现外源型创新向内源型创新转变，加快推进现代创新体系建设。

有人说，“创”是“仓”字加“立刀”，“仓”是仓储、积累，“立刀”是开刀、革新之意。立足洛阳丰厚的创新资源禀赋，牢牢抓住创新这个活力源泉，始终保持敢闯敢创的勇毅和自我革新的劲头，我们必将以创新创业形成盎然的生机和活力，“破局”后疫情时代，“助跑”国内大循环，为副中心城市建设带来强劲动力支撑。（洛平）