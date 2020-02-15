《洛阳市美丽乡村住宅方案示范图集》在全市推广 村民可“按图索居”建新房

8月6日下午，雨后的汝阳县十八盘乡赵庄村云笼雾罩、粉墙黛瓦、满眼绿意。按照我市编印的《洛阳市美丽乡村住宅方案示范图集》(以下简称《图集》)规划建设的豫西风貌民居，一排排整齐矗立，散发着典雅、古朴的气息。

汝阳县十八盘乡赵庄村 记者 高山岳 通讯员 李景堂 摄

8月6日下午，雨后的汝阳县十八盘乡赵庄村云笼雾罩、粉墙黛瓦、满眼绿意。按照我市编印的《洛阳市美丽乡村住宅方案示范图集》(以下简称《图集》)规划建设的豫西风貌民居，一排排整齐矗立，散发着典雅、古朴的气息。

2018年年初，我市为有效解决农村建房规划滞后、风貌不一等问题，由市住建局牵头完成了《图集》，免费供群众使用。2年多来，《图集》已全面发放到各村，为我市美丽乡村建设提供了设计范本和技术支撑。

豫西风貌新房看着美观住着舒心

赵庄村是一个移民搬迁村。该村的民居设计坚持规划引领，参照我市编印的《图集》完成。

粉墙黛瓦的豫西民居、整洁的街道、四季常青的花园，勾勒出欣欣向荣的生活景象。

汝阳县住建局相关负责人介绍，赵庄村搬迁安置房建设，坚持市委市政府提出的“传承豫西文化特色”理念，基本遵循《图集》示范方案，将建筑融于自然山水之中，打造极具地域特色的建筑群落。

目前，该村所有房屋设计均采用豫西特色民居样式，同时结合农村群众生活特点，室内架构以实用性为主导，每层为三室两厅一厨一卫或两室两厅一厨一卫，半层为两室一卫，可以满足一家四代人的住房需要。

“我们的豫西风貌新房看着美观，住着舒心，真得劲！”村民赵国政说，很多人来到村里都纷纷拍照，说感受到了独具特色的乡愁韵味。

洛阳市美丽乡村住宅方案效果图1

《图集》已在全市推广 村民可“按图索居”建新房

改善农村人居环境，是习近平总书记和党中央从战略和全局高度出发作出的重大决策，是实施乡村振兴战略的一项重要任务。

我市高度重视美丽乡村建设工作。市委书记李亚多次在与基层干部交流美丽乡村建设时指出，要注重规划，依山傍水，顺势而建，努力展现豫西民居风貌，留得住乡愁，避免出现“有建设、无积累”等问题。

嵩县黄庄乡红崖村 记者 曾宪平 摄

为全面落实市委市政府“9+2”工作布局，统筹推进现代城镇体系建设，2018年年初，市住建局委托相关设计部门完成了《图集》。

打开《图集》，一幅幅民居图案映入眼帘，坡屋顶、青砖墙等传统建筑元素纷纷展现。细细翻阅，自遮阳体系、外墙保温设计、沼气处理系统、太阳能采暖系统……不难看出，新时代的绿色建筑理念在设计中得到了充分体现。

洛宁县涧口乡鳔池村 记者 曾宪平 通讯员 李峰 摄

最大限度保留了乡土味道和豫西风貌，是《图集》的鲜明特点。《图集》借鉴了先进地区农村住宅和环境建设经验，结合洛阳传统建筑特点，共设计了28套住宅方案，分为新建住宅设计方案、异地安置住宅设计方案、现住宅改造方案三大类，为农民建房提供了示范样本。

洛阳市美丽乡村住宅方案效果图2

2年多来，市住建局牵头，积极在各县(市)农村新建住宅中推广应用《图集》。全市已有不少农村正在按照《图集》给出的样板来设计建设民居。宜阳县盐镇乡南洼村、香鹿山镇赵老屯村，洛宁县涧口乡鳔池村，嵩县黄庄乡红崖村等，都是近年参照《图集》建设的新农村示范村。

宜阳县盐镇乡南洼村 记者 曾宪平 通讯员 田义伟 摄

“《图集》的推广和应用，为广大农村民居整治和改造提供了参考，既传承了传统民居文化，又让乡情乡愁有了依托。”市住建局局长赵书政表示，住建部门对《图集》中每一类住宅都进行了深化设计，编制了施工图，明确了工程造价，供农民朋友根据实际情况和资金状况参考选用。

今后，村民有建房、改造住房需求时，都可以免费使用相关设计方案和图纸，“按图索居”建新房。

宜阳县香鹿山镇赵老屯村 记者 曾宪平 通讯员 田义伟 摄

今年年底前全市行政村实现村庄规划全覆盖

《图集》的推广，离不开科学合理、特色鲜明的乡村整体规划。

市委多次强调，要科学编制村庄规划，推进村庄净化、绿化、亮化、美化和道路硬化，提升村容村貌，打造“四美乡村”“五美庭院”。

“规范村民建房是一方面，今后对农村规划的统筹把关也将不断加强。”市住建局相关负责人表示，随着农村土地管理和规划审批等职能的整合完善，我市规划引领美丽乡村建设正在全力推进。

栾川县陶湾镇前锋村 记者 鲁博 通讯员 王斌 摄

去年以来，我市还积极探索建立规划师下乡制度，选择具有规划资质的机构和驻洛院校，引导支持其下乡开展规划编制服务。

该负责人介绍，按照市委市政府工作部署，市自然资源和规划局、市住建局将共同抓好村庄规划和建设引导工作。今年年底前，全市所有行政村都要完成村庄规划，届时有了村庄规划的规范和《图集》的指导，农村建房更加有章可循，洛阳的农村将建设得更加美丽宜居。

让河洛大地的乡村越来越美丽，正在从规划逐渐变成现实。(记者 李东慧 通讯员 宋新成)