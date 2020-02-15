洛阳市完成首票跨境电商模式转关业务

昨日，记者从洛阳海关获悉，我市一批以清单模式申报的“跨境电商B2B出口”(监管代码“9710”)货物，通过转关渠道于本月7日在郑州机场海关试单成功。这标志着我市完成首票跨境电商模式转关业务。

昨日，记者从洛阳海关获悉，我市一批以清单模式申报的“跨境电商B2B出口”(监管代码“9710”)货物，通过转关渠道于本月7日在郑州机场海关试单成功。这标志着我市完成首票跨境电商模式转关业务。

转关是指货物在起运地办理出口海关手续，然后运往出境地，由出境地海关监管放行的报关方式。此前，我市企业如需转关出口跨境电商货物，要采用通关一体化模式，或先把货物运到外地再办理实货验放。在“跨境电商”模式下转关，企业可以在本地完成申报及验放手续。

在洛阳海关的指导下，该批转关货物由洛阳五洲跨境电商产业园电商企业出口，通过河南速贸报关服务有限公司申报，采用提前转关报关单模式从郑州机场海关出境，飞往目的地美国北卡罗来纳海外仓。

洛阳海关负责人表示，此次拓展“9710”清单模式转关渠道试单成功，解决了跨境电商B2B企业批量出口的问题，今后我市相关企业可以选择符合自身需求的物流渠道，有利于推动企业发展多种业务类型和加强“海外仓”出口业务。

自今年6月《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》发布以来，洛阳海关作为首批试点海关之一，积极对接外贸企业开展备案试点准备工作，通过测试“9710”“9810”报关单出口模式和此次的“9710”清单转关出口模式，为企业拓展多种跨境商品出口渠道。

下一步，洛阳海关将持续释放改革红利，立足本职工作为“洛企出海”提供保障，为加快建设副中心城市、扩大外向型经济规模提供强有力支撑。(记者 陈曦 通讯员 郭若尘)