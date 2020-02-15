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电动车安装遮阳篷会易发生事故 为了您和他人的安全请拆除
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-10 08:19

　　近日，我市持续出现高温、降雨天气，电动车私加遮阳篷的现象有所抬头。市交警部门提醒市民，电动车私加遮阳篷，不但不实用，而且不安全，希望市民主动拆除。

　　9日上午，一名女子骑着一辆私自加装了遮阳篷的电动车，在金业路与九都路交叉口被执勤民警拦下。民警对这名女子进行了安全教育，这名女子当即表示回家就把遮阳篷拆掉。

　　“每年夏天我们都会对电动车私自加装遮阳篷这一现象进行治理，情况已经较以往有了明显好转。”市交警支队相关负责人说，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第71条规定：“自行车、电动自行车、残疾人机动轮椅车载物，高度从地面起不得超过1.5米，宽度左右各不得超出车把0.5米，长度前段不得超出车轮，后端不得超出车身0.3米。”但是，市民在电动车上私自加装的遮阳篷，无论是伞状的还是船状的，普遍超过了上述标准，属于非法加装。

　　此外，电动车私自加装遮阳篷，会导致车体面积增大，增加了碰擦事故的发生率，尤其在车速较快时，篷骨末端很容易对他人造成伤害；加装遮阳篷改变了电动车原有结构，改变了行驶中的风阻系数，在行驶过程中会导致车辆重心不稳，在转弯或大风天气时，车辆容易失控发生侧翻事故；私自加装遮阳篷会阻碍电动车驾驶人的部分视线，导致驾驶人在转弯的时候从后视镜里看不清楚车后情况，即使是转过头看，视线也易受阻挡，有的船状遮阳篷在安装时甚至需要拆除电动车后视镜；私自加装的遮阳篷容易限制驾驶人跳车脱险的空间，在发生交通事故时增加了伤亡概率。

　　目前，市场上出售的遮阳篷质量良莠不齐，有的篷骨不坚固，非常容易折断，会伤害驾驶人。广东省廉江市安铺镇曾发生过遮阳篷篷骨在车辆行驶过程中折断，导致车辆摔倒，篷骨插入驾车女子的喉咙，最终造成驾车女子因伤势过重经抢救无效死亡的事故。

　　市交警支队相关负责人表示，为消除道路交通安全隐患，交警一旦发现有私自加装遮阳篷的电动车，将责令驾驶人将遮阳篷拆除。对不听劝阻、不予拆除的，市交警部门将依照相关法规予以处罚。同时，他呼吁相关部门从电动车遮阳篷制造、销售环节入手，进行源头管理，彻底解决这一问题。(记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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