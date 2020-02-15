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11日，本科提前批开始征集志愿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-09 21:02

　　洛报融媒记者从洛阳市招生考试中心获悉，10日，报考定向培养士官的考生可查询体检、面试的最低分数控制线。11日，本科提前批和国家专项计划本科批将开始征集志愿，志愿填报时间为8：00至18：00，未被录取的考生要把握机会。

　　定向培养士官可查分数线了

　　今年共有43所地方高校在豫招收定向培养士官2506人。10日，符合条件的考生，可登录省招办网站查看参加体检、面试的最低分数控制线。达到最低分数控制线的考生，可参加体检、面试。

　　省招办提醒，达到最低分数控制线的考生，需在8月14日6时前，空腹到阜外华中心血管病医院(郑州市中牟县阜外大道1号)，参加体检、面试。在前去参加体检、面试时，须携带本人身份证、准考证、政治考核表和定向培养士官招生面试表(A4纸单面打印，贴本人近期1英寸彩色照片)、河南省定向培养士官招生疫情防控承诺书(可登录省招办网站下载打印)。在进入体检、面试等待区前，须出示疫情防控承诺书、健康码，并接受体温测量。在体检前14天以内有疫情中高度风险地区活动史，出现过发热、咳嗽等症状，健康码非绿色，当日体温超过37.3℃的考生，统一持3日内核酸检测报告，于8月18日到指定地点(体检现场告知)进行体检、面试。

　　填报征集志愿有技巧

　　11日，本科提前批和国家专项计划本科批将开始征集志愿，志愿填报时间为11日8：00至18：00。省招办提醒，在高招录取期间，对各批次未完成计划和新增计划的学校，省招办全部向社会公布，公开征集志愿，此时未被投档且成绩等条件符合要求的考生可以选择填报征集志愿。征集志愿投档时，以当次征集的志愿为投档依据，即使原来报有这些学校志愿的，也应重新填报。

　　考生填报征集志愿前应先查询自己的录取结果，看是否已经被高校录取。已经被高校录取的考生不能参加征集志愿，如果考生的录取状态显示为“自由可投”，就说明考生没有被高校录取，可以参加该批次录取结束后的征集志愿。

　　考生在查询时除了关注自己的录取状态，被高校退档的考生还要仔细查看被高校退档的原因，以免在填报征集志愿时犯同样的错误。（洛报融媒记者 孟山）
[ 责任编辑：席倩倩]
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