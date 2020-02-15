热热热！洛阳下周气温连续7天超30℃ 明天最高气温37℃

今天下午，洛阳市气象台发布未来一周洛阳天气预报：受低槽东移影响，11日到12日，我市有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨。13日到15日，受副高边缘西南气流影响，我市多局地阵雨或雷阵雨天气。
今天下午，洛阳市气象台发布未来一周洛阳天气预报：受低槽东移影响，11日到12日，我市有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨。13日到15日，受副高边缘西南气流影响，我市多局地阵雨或雷阵雨天气。具体预报如下：
10日(周一)：晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温23℃～37℃。
11日～12日(周二～周三)：多云到阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨，气温24℃～33℃。
13日(周四)：阴天有分散性阵雨或雷阵雨，气温24℃～34℃。
14日(周五)：阴天到多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温25℃～33℃。
15日(周六)：多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温23℃～31℃。
16日(周日)：晴间多云，气温22℃～32℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)
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