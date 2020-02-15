偃师至洛阳806路城际公交开通

今后，从偃师坐车到洛阳市区更方便，选择更多了！

今后，从偃师坐车到洛阳市区更方便，选择更多了！ 今后，从偃师坐车到洛阳市区更方便，选择更多了！ 今日，偃师汽车站传来消息，偃师至洛阳的806路城际公交已开通，目前为试运行阶段，运行路线为偃师汽车站——二里头遗址博物馆——高铁站。 806路发车时间及频率：偃师汽车站首末班：6:20、18:30；高铁站首末班：6:00、18:30。每30至40分钟发一班。 806路途经站点：偃师汽车站、西亳市场、偃师宾馆、体育场、中医院、博物馆、偃化口、上海国际商贸城(新汽车站)、堤头村、赵庄寨村、翟镇、二里头博物馆、佃庄镇政府、李楼、南王、钱江家居广场、关林市场、洛阳八中、洛阳市妇幼保健院、龙门高铁站。 试运行期间，806路实行优惠票价，单程3元，为期一个月。（洛报融媒记者 赵硕）