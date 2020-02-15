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偃师至洛阳806路城际公交开通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-09 11:57

　　今后，从偃师坐车到洛阳市区更方便，选择更多了！

　　今日，偃师汽车站传来消息，偃师至洛阳的806路城际公交已开通，目前为试运行阶段，运行路线为偃师汽车站——二里头遗址博物馆——高铁站。

　　806路发车时间及频率：偃师汽车站首末班：6:20、18:30；高铁站首末班：6:00、18:30。每30至40分钟发一班。

　　806路途经站点：偃师汽车站、西亳市场、偃师宾馆、体育场、中医院、博物馆、偃化口、上海国际商贸城(新汽车站)、堤头村、赵庄寨村、翟镇、二里头博物馆、佃庄镇政府、李楼、南王、钱江家居广场、关林市场、洛阳八中、洛阳市妇幼保健院、龙门高铁站。

　　试运行期间，806路实行优惠票价，单程3元，为期一个月。（洛报融媒记者 赵硕）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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